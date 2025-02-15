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Трамп учредил совет по энергетическому доминированию

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании национального совета по энергетическому доминированию. Совет возглавит министр внутренних дел страны Дуг Бергам, его заместителем назначен министр энергетики Крис Райт, пишет Bloomberg.

Фото: Nathan Howard / Reuters

"У нас больше энергии, чем у любой другой страны, и теперь мы высвобождаем ее",— сказал Дональд Трамп, подписывая документ .

Совет должен сформировать энергетическую политику правительства США. В его задачи войдут помощь в выдаче разрешений для энергетических предприятий, а также решение вопросов в сфере производства и распределения нефти, газа, электричества и других ресурсов.

Напомним, 20 января Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики. Он говорил, что инфляция в стране была вызвана "огромными перерасходами и ростом цен на энергоносители".

Обмен заложниками между Израилем и ХАМАС продолжается

В рамках прекращения огня между Израилем и ХАМАС 15 февраля домой вернулись трое израильских заложников, которые были захвачены боевиками 7 октября 2023 года и пробыли в плену 498 дней, пишет DW.

ХАМАС передали Международному комитету Красного Креста (МККК) троих граждан Израиля: Александра Труфанова, Саги Декель-Хена и Яира Хорна. Процесс освобождения транслировался в прямом эфире и сопровождался большим количеством боевиков на площади города Хан-Юнис в секторе Газа.

Фото: Bashar Taleb/AFP/Getty Images

В обмен на своих граждан Израиль освободит 369 палестинских заключенных, включая 36 осужденных пожизненно. Большинство из них депортируют в сектор Газа или в третьи страны через Египет.

Ранее, 10 февраля, ХАМАС обвинил Израиль в нарушении условий соглашения, заявив о препятствовании возвращению жителей северного Газа и блокировании гуманитарной помощи. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожал возобновить боевые действия, если заложники не будут освобождены до 15 февраля.

Международное давление и посредничество Египта и Катара помогли сторонам договориться продолжить обмен. Это часть соглашения о прекращении огня от января 2025 года, в рамках которого Израиль освободит 33 заложников в обмен на 1900 палестинских заключенных.

В плену у ХАМАС остаются 73 израильских заложника из более чем 250 захваченных 7 октября 2023 года. 34 из них официально признаны погибшими."

План "Ковер" был введён в семи аэропортах России

В семи российских аэропортах временно ограничили прием и вылет самолетов. Минобороны РФ заявило, что за ночь уничтожены 40 украинских беспилотников. Атаки произошли в Калужской, Волгоградской и других областях, сообщает ТАСС.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Калужской области беспилотник упал на промышленное предприятие, вызвав пожар. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что пострадавших нет.

В Волгограде беспилотник врезался в жилой дом, но пострадавших нет. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что силы ПВО нейтрализовали атаку беспилотников.

Подобные атаки дронов произошли в Саратовской и Ростовской областях. Также были введены временные ограничения на полеты в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов.

В Британии решили не передавать в суд дело убийцы детей в Саутпорте

Дело убийцы детей в Саутпорте, преступления которого привели к массовым беспорядкам в Великобритании летом 2024 года, не будет передано в апелляционный суд для изучения возможности ужесточения приговора, пишет RT.

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Об этом заявил генпрокурор Соединённого Королевства Ричард Хермер. По его словам, которые приводятся в заявлении британского правительства, виновник нападения в Саутпорте с большой вероятностью не переживёт назначенный ему срок лишения свободы в 52 года.

"Никто не хотел бы, чтобы семьи подвергались дальнейшему ненужному судебному процессу при отсутствии реалистичных правовых оснований для ужесточения приговора", — отметил Хермер.

Ранее газета The Times сообщила, что больше половины британцев поддержали возвращение смертной казни.

Прокуроры 14 штатов подали в суд на Трампа и Маска.

Группа прокуроров-демократов из 14 американских штатов подала иск против президента США Дональда Трампа и главы нового правительственного агентства DOGE Илона Маска. Прокуроры утверждают, что Трамп создал агентство DOGE без согласования с Конгрессом и предоставил Маску широкие полномочия без одобрения Сената. Они считают действия Маска неконституционными и требуют аннулировать его решения.

Фото: Reuters

В иске говорится, что Маск претендует на полномочия высокопоставленного чиновника, хотя его должность не была утверждена Конгрессом или Сенатом. Прокуроры считают, что это угрожает стабильности и кибербезопасности США, увеличивая риски кибератак и утечек данных.

"Господин Маск претендует на то, чтобы осуществлять, и уже фактически осуществляет полномочия высокопоставленного должностного лица от имени США. Однако он не занимает должность, созданную Конгрессом, его кандидатура не была выдвинута президентом или утверждена Сенатом. В результате все действия господина Маска превышают его полномочия и противоречат закону",— говорится в исковом заявлении, текст которого цитирует Ъ.

Генпрокурор Аризоны Крис Мэйс заявила, что нарушение закона одним человеком угрожает всей конституционной системе США. Коллективный иск подписали прокуроры из Аризоны, Нью-Мексико, Мичигана, Калифорнии, Коннектикута, Гавайев, Мэриленда, Массачусетса, Миннесоты, Невады, Орегона, Род-Айленда, Вашингтона и Вермонта."