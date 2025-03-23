BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Израиль создаст управление для добровольной эмиграции жителей Газы

Правительство Израиля одобрило создание нового управления, которое займется организацией добровольного выезда жителей сектора Газа, сообщил советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман. Программа предусматривает специальные условия выезда по морю, воздуху и суше.

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял о планах создания ведомства, в которое войдут представители министерств и силовых структур.

На фоне продолжающегося конфликта Израиль 18 марта возобновил удары по Газе, а 20 марта ЦАХАЛ объявил о новой наземной операции.

Израиль ликвидировал одного из лидеров ХАМАС в секторе Газа

Член политбюро ХАМАС Салах аль-Бардавиль погиб в результате израильского авиаудара по городу Хан-Юнис, сообщают палестинские СМИ. Вместе с ним погибла его жена. Израиль пока не комментировал эту информацию, пишет DW.

Ранее, 21 марта, ЦАХАЛ объявил об уничтожении начальника военной разведки ХАМАС Усамы Табаша, а 18 марта стало известно о гибели Иссама ад-Даалиса, премьер-министра правительства ХАМАС в Газе.

Фото: Reuters/Hatem Khaled

Одновременно Израиль нанёс удары по объектам движения "Хезболлах" в Ливане, заявив о намерении продолжать атаки для защиты своего населения.

В Турции задержаны сотни участников протестов

В Турции задержаны 323 человека в ходе протестов, вызванных расследованием против мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая. По его словам, в ходе демонстраций один из полицейских пострадал от нападения с использованием кислоты, пишет Ъ.

Фото: SABAH

Протесты вспыхнули 19 марта после задержания Имамоглу по обвинениям в терроризме и коррупции. В крупных городах полиция применила против митингующих слезоточивый газ и водометы. МВД заявило о жестком пресечении любых попыток дестабилизации обстановки, а организаторов акций предупредило о возможных юридических последствиях.

Сегодня, 23 марта, суд рассмотрит вопрос об аресте Имамоглу. Турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с мест протестов после предупреждения Высшего совета по радио и телевидению о возможном лишении лицензии за нарушение закона.

Ситуация остается напряженной, протесты продолжаются.

Пентагон начал проверки на детекторе лжи после заявлений Маска

В США инициировали внутреннее расследование с проверками сотрудников на детекторе лжи после заявлений заявлений главы SpaceX Илона Маска, сообщает Bloomberg.

Ранее Маск потребовал привлечь к ответственности должностных лиц, которых он обвинил в распространении ложной информации.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Jeffrey Mayer

Как сообщалось, бизнесмен посетил Пентагон 21 марта для обсуждения вопросов сокращения военных расходов. По данным New York Times, во время встречи он мог получить доступ к секретным планам армии США на случай возможного конфликта с Китаем. Издание также утверждало, что SpaceX получила многомиллиардные контракты на создание спутников для противодействия угрозам со стороны Пекина.

После этого Пентагон инициировал расследование "несанкционированного раскрытия" информации и заявил, что виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности. В свою очередь, глава ведомства Пит Хегсет опроверг слухи о передаче Маску секретных данных, отметив, что его визит не касался засекреченных вопросов.

Пожар вспыхнул в тематическом парке Disney во Флориде

В тематическом парке Disney’s Epcot в Орландо, штат Флорида в США, вспыхнул пожар, вызвавший эвакуацию посетителей и панику среди отдыхающих, пишет Daily Mail.

По данным издания, возгорание произошло из-за внезапного пожара в холодильной камере в служебной зоне парка. Это привело к эвакуации посетителей одного из самых популярных аттракционов — Remy’s Ratatouille Adventure.

Фото: dailymail.co.uk

Свидетели происшествия отмечают, что из-за пожара гости, отдыхавшие в ресторанах, смотревшие уличные представления и прогуливавшиеся по павильону, были вынуждены срочно покинуть зону происшествия.

Папа Римский Франциск готовится к выписке из больницы

Папа Римский Франциск в воскресенье покинет больницу Джемелли, где провёл несколько недель под наблюдением врачей, пишет Euronews.

Как сообщил медицинский директор клиники Серджио Альфьери, после перенесённой двусторонней пневмонии состояние понтифика улучшилось, однако ему потребуется не менее двух месяцев отдыха и реабилитации в Ватикане.

Фото: Vatican Media

Перед выпиской Франциск впервые появится на публике. Ватикан подтвердил, что в воскресенье он поприветствует верующих и даст благословение из окна больницы. Однако, как и в последние недели, читать молитву Angelus он не будет — её текст будет транслироваться на экране.

Ранее глава доктринального управления Ватикана кардинал Виктор Мануэль Фернандес рассказал, что после кислородной терапии понтифику приходится заново учиться говорить.