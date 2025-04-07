BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Досрочные выборы президента Южной Кореи назначены на 3 июня

Досрочные президентские выборы в Южной Корее назначены на 3 июня 2025 года. Об этом 7 апреля сообщает агентство Yonhap.

"7-го числа было подтверждено, что дата президентских выборов, которые состоятся после импичмента бывшего президента Юн Сок Ёля, назначена на вторник, 3 июня", — говорится в материале.

Отмечается, что в телефонном разговоре с сотрудником информационного агентства неназванный представитель правительства уточнил, что этот вопрос планируют включить в повестку дня ближайшего заседания Госсовета. Тогда же дата будет официально подтверждена.

Фото: AP Photo / Lee Jin-man

Трамп назвал свои пошлины лекарством для экономики США

Новые пошлины, введенные США, стали своего рода "лекарством" для экономики страны, заявил президент Дональд Трамп, комментируя ситуацию с фондовыми рынками на борту Air Force One. По его словам, "иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить", подчеркивая, что хотя ему не хочется, чтобы экономика падала, в определённых ситуациях такие меры необходимы.

Трамп также отметил, что в ходе встреч с представителями стран Европы, Азии и других уголков мира он сталкивается с большим интересом к заключению сделок. Он рассказал, что общался с крупнейшими мировыми технологическими бизнесменами, которые заверили его в своей поддержке, но, по его словам, он не собирается раскрывать их имена.

Отвечая на вопрос о возможном обнулении пошлин с Евросоюзом, Трамп заявил, что европейские страны "нажили на нас состояние", и подчеркнул, что сделки с ними не будет, пока они не начнут "платить нам много денег ежегодно".

Кроме того, президент подтвердил информацию о том, что Китай отказался от соглашения по продаже TikTok именно из-за введённых пошлин.

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Израиль запретил въезд в страну британским парламентариям

Министерство внутренних дел Израиля запретило въезд в страну двум членам парламента Великобритании от Лейбористской партии, сообщает The Times of Israel.

Делегация британских парламентариев, состоящая из четырёх человек, прилетела в Израиль, включая Юаня Яна и Абтисама Мохамеда, которые прибыли с помощниками из города Лутон. Однако, по данным издания, в аэропорту при проверке выяснилось, что целью их визита было "документирование действий израильских сил безопасности и распространение антисемитской риторики против Израиля".

Министр внутренних дел Израиля Моше Арбель принял решение не пустить в страну всех четырёх членов делегации. Интересно, что ни одно из израильских ведомств не подтвердила прибытие делегации, что вызывает дополнительные вопросы относительно характера и целей визита.

Фото: соцсети

За сутки в секторе Газа погибли не менее 43 человек

В результате боевых действий армии Израиля в секторе Газа за сутки были убиты по меньшей мере 43 человека, пишет Al Jazeera.

"Мы получили известие о том, что число погибших в результате израильских атак по всему сектору Газа с рассвета возросло до 43 человек", - сообщает телеканал.

К слову, в итоговое число входит одна жертва, погибшая в результате нападения на аз-Завайду, а также трое, убитые в ходе более раннего удара Израиля по населенному пункту Джабалия.



Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В Турции начинают сбор подписей о недоверии Эрдогану

В Турции стартует масштабная кампания по сбору подписей за недоверие президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и проведение досрочных выборов главы государства, сообщает EA Daily.

Инициатором акции стал лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель. Он заявил, что с понедельника начнется сбор подписей по всей стране, чтобы продемонстрировать Эрдогану мощное движение против его власти. "Мы готовы к выборам уже в июне, а если не успеем, то в первой половине ноября. Эрдоган, выйди и соревнуйся с нашим кандидатом", — сказал Озель в своем обращении, которое транслировалось по оппозиционным телеканалам.

Главным соперником действующего президента на выборах пока является арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который продолжает оставаться одним из самых популярных политиков страны.

Фото: Zeki Okur / unsplash.com