BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Дональд Трамп распорядился сократить штаты семи федеральных агентств

Bloomberg

В указе, опубликованном на сайте Белого дома, Дональд Трамп дал распоряжение уменьшить функции и персонал семи федеральных агентств до минимально необходимых. Среди них — Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует такие медиа-корпорации, как "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и "Голос Америки".

Суд в Грузии вынесет приговор Михаилу Саакашвили

AP Photo / Sergei Grits

Тбилисский городской суд сегодня вынесет приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы, пишет eadaily.com. Саакашвили был задержан в 2021 году и проходит по нескольким уголовным делам. По двум из них он был заочно приговорен к шести и девяти годам лишения свободы.

Штормы в США унесли жизни 36 человек

aa.com.tr

В результате сильных штормов и торнадо на Юге и Среднем Западе США погибли по меньшей мере 36 человек, пишет smotrim.ru.

Жертвами стихии стали жители штатов Арканзас, Алабама, Миссури, Канзас, Миссисипи, Техас и Оклахома.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования, отметив, что ситуация остается под контролем властей, и они активно следят за развитием событий.

Великобритания готова разместить миротворцев на Украине на долгие годы

Valdrin Xhemaj / Pool / Reuters



Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна готова размещать британские войска на Украине на неограниченный срок, сообщает The Times. Британские власти обсуждают планы о направлении до 30 тыс военнослужащих, а также совместно с союзниками предпринимают шаги для обеспечения безопасности Украины в будущем.

"Премьер-министр готов взять на себя бессрочное обязательство размещать британские войска "столько, сколько потребуется" вместе с западными союзниками в попытке сохранить мир", - пишет издание.

Ватикан опубликовал первое фото папы Франциска из больницы

ТАСС/Vatican Media/IPA via ZUMA

Ватикан опубликовал первое изображение папы Франциска с тех пор, как он был госпитализирован в феврале с диагнозом пневмония. На фото он сидит в кресле перед алтарем в больнице Gemelli в Риме.

"Сегодня утром папа Франциск отслужил Святую Мессу в часовне на десятом этаже поликлиники Джемелли", — сообщил Ватикан, уточнив, что посетителей он не принимал, проведя день в молитвах и отдыхе.

Папа Франциск, которому 88 лет, продолжает получать медицинскую терапию и физиотерапию, но улучшения его состояния отмечаются.