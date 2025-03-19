BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Чрезвычайное положение в Нигерии: власти приостанавливают работу парламента



Президент Нигерии Бола Тинубу объявил режим ЧС в регионе Риверс после взрыва на Транснигерском нефтепроводе. Информацию подтвердил консорциум Renaissance Group.

neftegaz.ru

Власти временно приостановили полномочия губернатора, его заместителя и парламента штата. Причина взрыва пока не установлена.



Трамп обещает дружбу с Россией и Китаем: новый курс США?



Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил о намерении развивать дружественные отношения как с Россией, так и с Китаем. Политика Вашингтона в отношении этих стран может кардинально измениться.

"Мы будем дружелюбны с обеими (странами – ред.)", – сказал Трамп.

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

"У нас свои переговоры с председателем Си Цзиньпином, и он тоже хочет наладить отношения. Мы стремимся к этому и, думаю, наладим их", – сказал Трамп.

Тайны убийства Кеннеди: США рассекретили архивные документы

IMAGO / Global Look Press

Национальный архив США опубликовал ранее засекреченные документы об убийстве президента Джона Кеннеди, его брата Роберта и правозащитника Мартина Лютера Кинга. Раскрытые данные могут пролить свет на давние вопросы об этих трагических событиях.

"В соответствии с директивой президента Дональда Трампа от 17 марта 2025 года все ранее засекреченные данные, являющиеся частью коллекции документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, публикуются", — говорится на странице архива.

Помимо этого, были рассекречены документы об убийстве брата Джона Кеннеди Роберта и убийстве активиста за права чернокожих Мартина Лютера Кинга.

Израиль возобновил удары по Газе: сотни погибших, переговоры провалились

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После провала переговоров о продлении перемирия израильская армия начала массированные удары по сектору Газа, пишет BBC.

ХАМАС сообщил о более чем 400 погибших. Израильские власти заявили, что целью атак является уничтожение инфраструктуры террористической организации.

Балтийские страны и Польша выходят из запрета на мины: готовятся к угрозам России

RFE



Польша, Литва, Латвия и Эстония намерены выйти из Оттавского договора, запрещающего использование противопехотных мин, пишет svoboda.org.

По заявлению министров обороны этих стран, такой шаг необходим для защиты границ от возможной угрозы со стороны России. Финляндия ранее также заявляла о возможном пересмотре своей позиции по этому вопросу.