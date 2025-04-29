BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Трамп намерен смягчить пошлины для автопроизводителей

Президент США Дональд Трамп намерен снизить таможенные пошлины для автопроизводителей, сообщает The Wall Street Journal. Те, кто уже заплатил 25% за импорт авто, могут рассчитывать на компенсацию. Также планируется пересмотр тарифов на зарубежные автокомпоненты с 3 мая - шаг призван стимулировать возврат производственных цепочек в США.

Фото: Leah Millis/Reuters

В Испании объявили чрезвычайное положение: все АЭС стоят

В Испании продолжается масштабный блэкаут - без электричества остаются целые регионы, пишет Reuters. Власти объявили чрезвычайное положение, а Мадрид, Андалусия и Эстремадура уже передали контроль над общественным порядком центральному правительству. Энергосистема восстанавливается медленно, но пока недостаточно для нормализации ситуации.

Фото: Claudio Alvarez/ elpais.com

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