BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Трамп намерен смягчить пошлины для автопроизводителей
Президент США Дональд Трамп намерен снизить таможенные пошлины для автопроизводителей, сообщает The Wall Street Journal. Те, кто уже заплатил 25% за импорт авто, могут рассчитывать на компенсацию. Также планируется пересмотр тарифов на зарубежные автокомпоненты с 3 мая - шаг призван стимулировать возврат производственных цепочек в США.
Фото: Leah Millis/Reuters
В Испании объявили чрезвычайное положение: все АЭС стоят
В Испании продолжается масштабный блэкаут - без электричества остаются целые регионы, пишет Reuters. Власти объявили чрезвычайное положение, а Мадрид, Андалусия и Эстремадура уже передали контроль над общественным порядком центральному правительству. Энергосистема восстанавливается медленно, но пока недостаточно для нормализации ситуации.
Фото: Claudio Alvarez/ elpais.com
Уровень безработицы в Белоруссии обновил исторический минимум
Реальная зарплата в Беларуси в марте выросла на 11,8% в годовом выражении, продолжив более чем 20-месячный рост, сообщает Евразийский банк развития. На фоне этого уровень безработицы упал до рекордно низких 2,8%.
На начало года уровень безработицы в Белоруссии составлял 3%. На 1 апреля 2025 года на учете в качестве безработных в стране состояло 3,3 тыс человек.
Фото: Ümit Yıldırım / unsplash.com
Трамп потребовал "постоянного перемирия" в Украине
В Белом доме отреагировали на одностороннее объявление о трехдневном перемирии в Украине, сделанное президентом РФ Владимиром Путиным, пишет DW. Президент США Дональд Трамп хочет увидеть постоянное прекращение огня в Украине, чтобы положить конец войне, заявила на пресс-конференции в понедельник, 28 апреля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Она также указала, что Трамп все больше разочаровывается в Путине и президенте Украины Владимире Зеленском и считает, что оба должны сесть за стол переговоров, чтобы покончить с войной.
Фото: aa.com.tr
МВД Ирана назвало причину взрыва в порту Бендер-Аббас
Причиной взрыва в торговом порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе стала халатность и игнорирование норм безопасности, сообщил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени. По его словам, требования гражданской обороны в порту не воспринимались всерьёз.
Фото: REUTERS