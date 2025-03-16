BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Великобритания призывает союзников усилить давление на Россию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует обратиться к лидерам около 25 стран с призывом усилить экономическое давление на Россию, чтобы подтолкнуть президента Владимира Путина к переговорам о прекращении огня на территории Украины, пишет Reuters.

Фото: economist.com

Стармер подчёркивает необходимость конкретных обязательств для поддержки Украины и обеспечения справедливого и прочного мира. Ожидается, что во встрече примут участие представители ЕС, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Украины.

"Президент Трамп предложил Путину путь к прочному миру. Теперь мы должны воплотить это в жизнь", — сказал Стармер.

В пятницу Трамп заявил, что есть "очень хорошие шансы" на то, что война может закончиться после встречи его представителя с Путиным в Москве.

США начали масштабные удары по хуситам в Йемене

Президент США Дональд Трамп объявил о начале "решительных и мощных" авиаударов по хуситам в Йемене в ответ на их атаки на суда в Красном море. По его словам, удары направлены против военной инфраструктуры группировки, ее лидеров и противоракетной обороны, пишет BBCNews.

Фото: EPA

Хуситы, поддерживаемые Ираном, контролируют столицу Йемена Сану и северо-запад страны. Они обвинили США в агрессии и заявили о готовности к ответным действиям. Министерство здравоохранения хуситов сообщило о 19 погибших и 11 раненых.

Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и пообещал жесткий ответ на возможные угрозы американским интересам. После начала войны в секторе Газа хуситы усилили атаки на суда в Красном море, что привело к перебоям в мировых поставках нефти и газа.

В США объявлен режим ЧП из-за торнадо и лесных пожаров

В нескольких штатах США введен режим чрезвычайного положения из-за разрушительных торнадо, сильных снегопадов и лесных пожаров. Больше всего пострадал штат Миссури, где стихия унесла жизни 12 человек. В целом жертвами непогоды стали не менее 31 человека, десятки получили травмы, пишет DW.

Фото: Lawrence Bryant/REUTERS

Торнадо обрушились на Оклахому, Теннесси, Арканзас, Техас и Джорджию, разрушая дома, переворачивая автомобили и оставляя тысячи людей без электричества. В Арканзасе и Джорджии власти объявили режим ЧП, угроза новых смерчей сохраняется.

В Оклахоме и Техасе бушуют лесные пожары, уничтожены сотни домов. По мнению ученых, рост числа стихийных бедствий связан с изменением климата.

В Белграде прошел крупнейший протест за десятилетия

В столице Сербии 15 марта состоялась крупнейшая протестная акция за последние десятилетия. По официальным данным, на улицы Белграда вышли 107 тысяч человек, но независимые наблюдатели оценивают число участников в 325 тысяч, сообщает DW.

Фото: Igor Pavicevic/REUTERS

Демонстранты требуют отставки президента Александра Вучича, обвиняя власти в коррупции и халатности. В протестах участвуют студенты, врачи, учителя и фермеры. В ходе акции произошел наезд автомобиля на толпу, пострадали три человека. Зафиксированы столкновения с полицией, задержаны 22 активиста.

Между тем, в ходе массовых протестов в Белграде 15 марта водитель BMW наехал на толпу в районе Жарково, ранив троих человек. Пострадавшие госпитализированы с лёгкими травмами. Водитель пытался скрыться, но был задержан полицией. При задержании мужчина оказал сопротивление.

Вучич заявил, что протесты поддерживаются внешними силами, и пообещал не допустить смены власти под давлением улицы. Акции продолжаются с ноября, их причиной стала трагедия в Нови-Саде, где при обрушении вокзала погибли 15 человек.

В Сирии взрыв в лавке унес жизни 10 человек

В сирийском городе Латакия взрыв в хозяйственной лавке привел к гибели 10 человек, еще 14 получили ранения, передает издание SANA. Среди погибших – три женщины и две девочки, ещё три тела остаются неопознанными.

Фото: Sana

По данным управления гражданской обороны Сирии, взрыв произошел при разборке остатков оружия на свалке, что вызвало обрушение здания. Среди пострадавших – четверо детей.