В МИРЕ: бушующие торнадо в США, переговоры по Украине, протесты в Сербии и взрыв в Латакии
Что произошло в мире за сутки.
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Великобритания призывает союзников усилить давление на Россию
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует обратиться к лидерам около 25 стран с призывом усилить экономическое давление на Россию, чтобы подтолкнуть президента Владимира Путина к переговорам о прекращении огня на территории Украины, пишет Reuters.
Фото: economist.com
Стармер подчёркивает необходимость конкретных обязательств для поддержки Украины и обеспечения справедливого и прочного мира. Ожидается, что во встрече примут участие представители ЕС, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Украины.
"Президент Трамп предложил Путину путь к прочному миру. Теперь мы должны воплотить это в жизнь", — сказал Стармер.
В пятницу Трамп заявил, что есть "очень хорошие шансы" на то, что война может закончиться после встречи его представителя с Путиным в Москве.
США начали масштабные удары по хуситам в Йемене
Президент США Дональд Трамп объявил о начале "решительных и мощных" авиаударов по хуситам в Йемене в ответ на их атаки на суда в Красном море. По его словам, удары направлены против военной инфраструктуры группировки, ее лидеров и противоракетной обороны, пишет BBCNews.
Фото: EPA
Хуситы, поддерживаемые Ираном, контролируют столицу Йемена Сану и северо-запад страны. Они обвинили США в агрессии и заявили о готовности к ответным действиям. Министерство здравоохранения хуситов сообщило о 19 погибших и 11 раненых.
Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и пообещал жесткий ответ на возможные угрозы американским интересам. После начала войны в секторе Газа хуситы усилили атаки на суда в Красном море, что привело к перебоям в мировых поставках нефти и газа.
В США объявлен режим ЧП из-за торнадо и лесных пожаров
В нескольких штатах США введен режим чрезвычайного положения из-за разрушительных торнадо, сильных снегопадов и лесных пожаров. Больше всего пострадал штат Миссури, где стихия унесла жизни 12 человек. В целом жертвами непогоды стали не менее 31 человека, десятки получили травмы, пишет DW.
Фото: Lawrence Bryant/REUTERS
Торнадо обрушились на Оклахому, Теннесси, Арканзас, Техас и Джорджию, разрушая дома, переворачивая автомобили и оставляя тысячи людей без электричества. В Арканзасе и Джорджии власти объявили режим ЧП, угроза новых смерчей сохраняется.
В Оклахоме и Техасе бушуют лесные пожары, уничтожены сотни домов. По мнению ученых, рост числа стихийных бедствий связан с изменением климата.
В Белграде прошел крупнейший протест за десятилетия
В столице Сербии 15 марта состоялась крупнейшая протестная акция за последние десятилетия. По официальным данным, на улицы Белграда вышли 107 тысяч человек, но независимые наблюдатели оценивают число участников в 325 тысяч, сообщает DW.
Фото: Igor Pavicevic/REUTERS
Демонстранты требуют отставки президента Александра Вучича, обвиняя власти в коррупции и халатности. В протестах участвуют студенты, врачи, учителя и фермеры. В ходе акции произошел наезд автомобиля на толпу, пострадали три человека. Зафиксированы столкновения с полицией, задержаны 22 активиста.
Между тем, в ходе массовых протестов в Белграде 15 марта водитель BMW наехал на толпу в районе Жарково, ранив троих человек. Пострадавшие госпитализированы с лёгкими травмами. Водитель пытался скрыться, но был задержан полицией. При задержании мужчина оказал сопротивление.
Вучич заявил, что протесты поддерживаются внешними силами, и пообещал не допустить смены власти под давлением улицы. Акции продолжаются с ноября, их причиной стала трагедия в Нови-Саде, где при обрушении вокзала погибли 15 человек.
В Сирии взрыв в лавке унес жизни 10 человек
В сирийском городе Латакия взрыв в хозяйственной лавке привел к гибели 10 человек, еще 14 получили ранения, передает издание SANA. Среди погибших – три женщины и две девочки, ещё три тела остаются неопознанными.
Фото: Sana
По данным управления гражданской обороны Сирии, взрыв произошел при разборке остатков оружия на свалке, что вызвало обрушение здания. Среди пострадавших – четверо детей.
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