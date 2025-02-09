BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Трамп сообщил о прошедшем разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью изданию New York Post, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта России и Украины.

Фото: Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Он также выразил надежду, что прекратить боевые действия получится быстро.

Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу, Трамп поручил начать встречи для продвижения мирного процесса: "Давайте организуем эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день люди умирают. Молодые красивые солдаты погибают. Молодые люди, такие как мои сыновья. С обеих сторон". Вице-президент Вэнс планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе. Трамп также заявил о намерении заключить с Зеленским сделку на 500 миллионов долларов для доступа к редкоземельным минералам и газу на территории Украины в обмен на гарантии безопасности в возможном мирном соглашении.

Министерство обороны Украины разрабатывает спецконтракт для молодёжи

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью агентству Reuters. По словам Зеленского, Министерство обороны Украины разрабатывает контракт, чтобы привлечь в армию граждан страны в возрасте от 18 до 24 лет.

Фото: УНИАН

Предполагается, что это будет специальный однолетний контракт. В нем предусмотрен ряд льгот, в частности "возможность бесплатного образования и кредита для дома". Зеленский подчеркнул, что это не мобилизация, а возможность для тех, кто хочет присоединиться к армии. Подробности обещал объявить в ближайшие дни.

Маск заявил, что не собирался покупать TikTok

Ранее сообщалось, что власти США требуют от китайской компании ByteDance, владеющей TikTok, продать американское подразделение из-за опасений доступа китайского правительства к данным пользователей. Появлялись слухи о возможной передаче TikTok US под контроль платформы X, принадлежащей Илону Маску, но он опроверг эти сообщения.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миллиардер заявил, что не заинтересован в приобретении TikTok. На саммите газеты Die Welt, где он участвовал по видеосвязи, Маск отметил, что не делал предложений о покупке популярного приложения и не планирует. Он подчеркнул, что сам не пользуется TikTok и не знаком с его форматом. Маск также упомянул, что обычно предпочитает создавать компании с нуля, и приобретение медиаплатформы Twitter (теперь известной как X) было для него редкостью.

Кроме того, Маск заявил о своих планах конкурировать с китайским чат-ботом на основе искусственного интеллекта DeepSeek. По его словам, его компания xAI и другие разработчики скоро представят модели ИИ, превосходящие DeepSeek.

Пожар на бывшем заводе в Москве

На востоке Москвы ночью тушили пожар в пятиэтажном здании бывшего электрозавода. В последнее время помещения занимали танцевальные и творческие студии. Вгорящем здании оказались заблокированными десятки людей, в том числе дети.



Происшествию был присвоен четвертый ранг опасности из пяти. В условиях сильного задымления развернулась мощная спасательная операция. По данным МЧС России, спасателям удалось эвакуировать 120 человек и спасти еще 80 с верхних этажей при помощи подъемной спецтехники. С места ЧП были госпитализированы пять пострадавших с отравлением продуктами горения, сейчас их жизни ничего не угрожает. Прокуратура Москвы по факту пожара назначила проверку.

Продолжается обмен заложниками между Израилем и ХАМАС

В субботу ХАМАС освободил еще троих заложников в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем. Это уже пятый обмен между сторонами с 19 января, когда перемирие вступило в силу, сообщает Euronews.

Из плена были освобождены трое мужчин - Эли Шараби, Охад Бен Ами и Ор Леви, все трое были захвачены 7 октября, во время кровавого нападения ХАМАС на Израиль, которое спровоцировало войну в Газе.

Фото: Times of Israel

Взамен Израиль заявляет, что освободит 183 палестинца, содержащихся в израильских тюрьмах. Согласно условиям первого шестинедельного этапа соглашения, ХАМАС должен постепенно освободить 33 израильских заложника в обмен на 1900 палестинских заключенных. На данный момент ХАМАС освободил 18 заложников, включая пятерых граждан Таиланда, захваченных в Израиле во время теракта. Израиль освободил 383 палестинских заключенных в соответствии с условиями сделки.



Трамп запретил Байдену доступ к секретным данным

Президент США Дональд Трамп ограничил доступ к секретной информации своему предшественнику Джо Байдену. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.