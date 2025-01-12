BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Железнодорожная авария в Страсбурге

В эту субботу на железнодорожном вокзале Страсбурга произошло столкновение двух трамваев. По последним данным BFM Alsace, пострдали около 100 человек, 50 из них получили относительно серьёзные травмы, 15 были госпитализированы.

Предварительная причина — вагоны столкнулись из-за ошибки в стрелочном указании. Оба водителя трамваев не пострадали.

Фото: скриншот видео из соцсетей

Пожары в Лос-Анджелесе: ситуация остается критической

В округе Лос-Анджелес бушует шесть лесных пожаров. Над городом поднимаются огненные смерчи. Синоптики предупреждают о сильном ветре к концу выходных, что может осложнить тушение пожаров, пишет DW.

Фото: АР

В пригородах Лос-Анджелеса, пострадавших от масштабных лесных пожаров, ввели комендантский час из-за мародеров.

Крупнейший пожар в районе Пасифик-Палисейдс в ночь на субботу разросся еще примерно на 400 гектаров, уничтожив в общей сложности 5300 построек. Одновременно сообщается, что к субботе пожарным удалось локализовать 11% площади этого пожара, по сравнению с предыдущим показателем в 8%. Также экстренные службы говорят о небольшом успехе в локализации пожара под названием "Итон".

От лесных пожаров наиболее пострадали такие пригороды Лос-Анджелеса, как Пасифик-Палисейдс, Малибу, Альтадена. По последним данным, погибли 11 человек. Еще 13 жителей числятся пропавшими без вести, сообщил в субботу шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна. Разрушены 12 тысяч зданий на площади 15 000 гектаров. Эвакуированы 180 000 человек. Уничтожены виллы таких знаменитостей, как Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Мел Гибсон.

Огонь подступил и к городку Хидден-Хиллс, где живут многие знаменитости, например, Ким Кардашьян. Многие потерявшие дома жалуются на недостаточные меры властей по борьбе с огнем и сухие пожарные гидранты. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился провести "полную независимую проверку" коммунальных служб Лос-Анджелеса. Он назвал отсутствие водоснабжения во время пожаров "крайне тревожным".

Протесты экоактивистов в Гааге

На акции протеста климатических активистов, которую устроили на автотрассе в районе Гааги, задержали около 700 человек, сообщает DutchNews.

Протестующие выступают с требованием прекратить субсидирование властями Нидерландов использования ископаемых источников топлива. Возглавляет протестную акцию движение Extinction Rebellion.

Фото: Ramon van Flymen/ ANP

"В общей сложности около 700 человек были задержаны и увезены на автобусе к футбольному стадиону "АДО Ден Хааг", где их отпустили", – пишет издание.

При этом 12 человек были арестованы за другие правонарушения. Людей доставили в полицейский участок для допроса. Как отметили журналисты, аресты, в частности, были произведены за подстрекательство.

Для разгона протестующих полиция Гааги применила водомет.

АЗС и газохранилище взорвались в Йемене, погибли восемь человек

АЗС и газохранилище взорвались 11 января в Йемене, неподалеку от города Эль-Байда, сообщает Reuters. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

Пока известно о том, что при взрыве и последующем пожаре погибли восемь человек. Более 80 получили ранения различной степени тяжести.

О причинах взрыва пока ничего не известно.

Протесты в Монголии

В столице Монголии городе Улан-Батор днем в субботу, 11 января, началась акция протеста. К вечеру число демонстрантов превысило тысячу. Участники шествия обвиняют правительство Монголии в неспособности бороться со смогом, безработицей и другими проблемами и требуют его отставки.

"Группа протестующих марширует возле Государственного дворца перед статуей Чингисхана. Время от времени протестующие пытаются взять дворец штурмом, а силы государственной безопасности неоднократно отражают эти атаки и продолжают обеспечивать защиту", — пишет монгольский новостной сайт News.mn.

Тайвань обнаружил приближение самолетов и кораблей Китая

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову восьми самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило тайваньское оборонное ведомство на своей странице в социальной сети X.

Отмечается, что семь самолетов пересекли срединную линию и вошли в северную и юго-западную зону противовоздушной обороны Тайваня. В ведомстве подчеркнули, что следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом.

В начале январе Минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову 24 самолетов и семи кораблей КНР. Тогда 18 летательных аппаратов пересекли пересекли срединную линию и вошли в северную, юго-западную и восточную зоны ПВО острова.

Фото: архив enewsmd.online

В Индии готовятся к самому многолюдному празднику на планете



С 13 января по 26 февраля в индийском городе Праяградж пройдет религиозный праздник Маха Кумбха Мела. Ожидается, что на нем побывают 450 млн человек — паломники, аскеты и туристы, сообщает eNews.

Кумбха Мела занесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Для верующих индуистов — это уникальное событие, которое случается далеко не каждый год, и возможность ощутить себя частью великого целого. В течение полутора фестивальных месяцев паломники, прибывшие в Праяградж со всей Индии и из других стран, будут ради очищения и спасения души совершать ритуальное омовение в священном для индуистов месте, где встречаются три реки — Ганг, Ямуна и невидимая Сарасвати, которая появляется только в дни праздника. Потому священное место для омовений именуют Тривени Сангам, то есть "Трех рек слияние", или просто Сангам, "Слияние".

Городок из 180 тыс. палаток разделен на 25 районов. На отдельной территории, очертания которой напоминают по форме очертания Индии, построены 12 копий храмов, посвященных богу Шиве.

Тут есть электричество, к которому подключены 67 тыс. уличных фонарей и 23 тыс. камер наблюдения. В качестве дополнительной меры безопасности наблюдение в режиме 24/7 будут осуществлять 20 дронов. Также в палаточном городке установлены более 150 тыс. мобильных туалетов. Поддержанием чистоты будут заниматься 20 тыс. работников.

Проживание в многоместных палатках, пользование водой и электричеством для паломников бесплатное. Те, кто готов доплатить за больший комфорт, могут снять палатку класса люкс. Бесплатным для приезжих будет и медицинское обслуживание. Необходимую помощь паломникам и туристам будут предоставлять военные и гражданские медики.

В 2025 году в Индии планируют установить рекорды по рисованию и подметанию, а также установить два новых — провести самый большой парад электромобилей и организовать самую массовую очистку реки от мусора.