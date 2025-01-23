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В Лос-Анджелесе начался новый лесной пожар

Новый лесной пожар вспыхнул в округе Лос-Анджелес и охватил более 20 квадратных километров, сообщает департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата Калифорния, передает EA Daily.

Фото: David Swanson / AFP / Getty Images

"Название: пожар "Хьюз". Место: трасса Лейк-Хьюз, у озера Кастаик… Дата начала: 22 января 2025 года… Размер: 5 054 акра: (около 20,5 квадратных километра)", — сообщается на сайте департамента.

Как отмечается, власти объявили об эвакуации ряда близлежащих районов.

Пентагон дополнительно перебросит на границу с Мексикой 1,5 тыс военнослужащих

Пентагон дополнительно перебросит на западную часть границы с Мексикой 1,5 тыс военнослужащих, вертолеты и подразделения военной разведки для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом 22 января говорится в заявлении исполняющего обязанности министра обороны США Роберта Салессеса.

"Министерство обороны начнет усиливать свои силы на юго-западной границе дополнительными 1,5 тыс. наземных сотрудников, а также вертолетами с соответствующими экипажами и аналитиками разведки для поддержки усилий по обнаружению и мониторингу. Что представляет собой 60% увеличения действующих сухопутных войск", — говорится в сообщении.

Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Салессес также заявил, что департамент предоставит военные воздушные перевозки для поддержки рейсов по депортации более 5 тыс нелегальных иммигрантов из секторов Сан-Диего, Калифорния, и Эль-Пасо, Техас, задержанных таможенной и пограничной службой.

Также по словам министра обороны, департамент начнет оказывать помощь в строительстве временных и постоянных физических заграждений для усиления безопасности.

Девочки в Ираке теперь могут выходить замуж с 9 лет

Власти Ирака приняли закон, легализующий детские браки, сообщает Associated Press. Теперь девочки могут выходить замуж с 9 лет. Сторонники изменений — консервативные шиитские законодатели — защищают их как способ привести закон в соответствие с исламскими принципами и "уменьшить западное влияние".

Фото: أخٌ‌في‌الله / unsplash.com

Согласно иракским законам, минимальный возраст для вступления в брак составляет 18 лет. Однако принятые поправки позволят священнослужителям принимать решения в вопросе бракосочетания, опираясь на их интерпретации исламского права. Так, девятилетние девочки смогут выходить замуж в соответствии с джафаритской школой исламского права, пишет RT.

Афганец напал на детсадовцев и зарезал двух человек в Германии

В баварском городе Ашаффенбург в результате нападения с ножом в городском парке в среду, 22 января, убиты два человека, еще двое получили ранения и госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщила полиция города Вюрцбург, пишет DW.

Правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника неподалеку от места происшествия. Мотивы нападения пока не установлены. Расследование ведется "на полную мощь", отметили в полиции.

Смертоносное нападение произошло около 11.45 по местному времени в парке Шёнталь. На место происшествия прибыло большое количество сотрудников полиции. Первоначально сообщалось о задержании двух подозреваемых, но позднее выяснилось, что один из них - свидетель. Его допрос продолжается.

Полиция не предполагает наличия других злоумышленников. Угрозы для населения, по ее мнению, нет. Место происшествия было оцеплено по большому периметру, что повлияло на движение поездов в этом районе.

Фото: Ralf Hettler/dpa/picture alliance

Первоначально полиция сообщала о нескольких тяжело раненых, среди которых был ребенок.

Американские телеканалы сократят персонал

Американский телеканал CNN готовится к сокращению "сотен" сотрудников и переориентации курса на цифровое пространство, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

"CNN планирует уволить сотни сотрудников в четверг, поскольку компания переориентирует свой бизнес на глобальную цифровую аудиторию", — говорится в сообщении.

Согласно данным телеканала, в структурах CNN по всему миру работают около 3,5 тысячи человек, пишет EA Daily.

Фото: CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / CNN

По словам источников, сокращения помогут CNN снизить производственные затраты и консолидировать команды сотрудников. При этом сокращения не затронут самых известных деятелей телеканала, заявили источники.

Также отмечается, что телеканал перенесет съемки части своих шоу из Нью-Йорка и Вашингтона в Атланту на юге США, где их производство будет стоить дешевле.

В то же время указывается, что телеканал NBC также сократит часть сотрудников, однако число уволенных станет незначительным и будет "заметно меньше 50".

Кыргызстан запретил носить никаб в общественных местах

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров утвердил законодательные изменения в религиозной сфере, ограничив ношение никабов - мусульманской одежды, почти полностью скрывающей лицо. Он подписал законопроект, который запрещает носить в общественных местах одежду, "не позволяющую идентифицировать личность", сообщается на официальном сайте главы Кыргызстана.

Исключение составляет одежда, связанная с трудовой и служебной деятельностью или закрывающая лицо по медицинским показаниям.