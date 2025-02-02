BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

США впервые применили истребители для удара по ИГ в Сомали

Вместо беспилотников США для нанесения авиаудара по целям "Исламского государства" в Сомали использовали пилотируемые истребители, сообщает ABC News.

Фото: Gerard Bottino/Sopa Images via Sipa USA via AP, FILE

"Примечательно, что удары наносились не с помощью беспилотников, а истребителями с авианосца USS Harry S. Truman, который в настоящее время находится в Красном море, а также истребителями ВВС США. Эти атаки были наступательными авиаударами по ИГ, а не оборонительными ударами беспилотников", — отмечает СМИ.

Президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет подтвердили авиаудар, заявив, что в результате атаки не пострадали мирные жители. Никаких подробностей о целях не сообщалось.

Умер бывший президент ФРГ Хорст Кёлер

Скончался бывший федеральный президент Германии Хорст Кёлер. Он умер после короткой, тяжелой болезни, сообщила канцелярия федерального президента в Берлине, пишет DW.

Фото: Harry Melchert/dpa/picture-alliance

Кёлер был впервые избран президентом Германии в 2004 году и занимал этот пост до 2010 года, когда неожиданно подал в отставку. До работы на посту главы ФРГ Хорст Кёлер возглавлял Международный валютный фонд (МВФ). В 2017 году был назначен личным посланником генсека ООН по урегулированию спора вокруг Западной Сахары. В 2019 году Хорст Кёлер оставил эту должность по состоянию здоровья.

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, с уходом из жизни Хорста Кёлера Германия потеряла яркого, преданного своему делу политика, который на протяжении всей жизни выступал за более справедливый мир.

Белый дом заявил, что поддержит Украину в возможном решении провести выборы

Спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью агентству Reuters заявил, Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы. Уточняется, что речь идёт о президентских и парламентских выборах.

Фото: AP / Julia Demaree Nikhinson

"В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что важно, чтобы они это сделали. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться",— цитирует слова Келлога Reuters.

Источники агентства также сообщили, что Белый дом обсуждал возможность подтолкнуть Киев к проведению выборов в рамках возможного перемирия с Россией. Последние президентские выборы проходили там в 2019 году. После начала боевых действий они были отменены из-за военного положения.

Смерти от гриппа в Румынии

Органы здравоохранения Румынии бьют тревогу после того, как число случаев респираторных инфекций выросло за последние три недели, сообщает Euronews.

Фото: Vadim Ghirda/Copyright The AP

Только за одну неделю с 20 по 26 января Национальный институт общественного здравоохранения (INSP) зарегистрировал 133 600 случаев респираторных инфекций, связанных с гриппом, что более чем на 6 % больше, чем на предыдущей неделе.

На данный момент скончались 22 человека, в том числе трёхлетний ребенок. Министр здравоохранения Александру Рафила заявил, что все умершие не были привиты от гриппа.

Китай вслед за Канадой и Мексикой готовит контрмеры на пошлины США

Пекин примет ответные меры на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на товары из Китая, заявило Министерство коммерции страны на своем сайте.