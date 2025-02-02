В МИРЕ: атака США в Сомали, украинские выборы и смерти от гриппа в Румынии
Что произошло в мире за сутки.
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
США впервые применили истребители для удара по ИГ в Сомали
Вместо беспилотников США для нанесения авиаудара по целям "Исламского государства" в Сомали использовали пилотируемые истребители, сообщает ABC News.
Фото: Gerard Bottino/Sopa Images via Sipa USA via AP, FILE
"Примечательно, что удары наносились не с помощью беспилотников, а истребителями с авианосца USS Harry S. Truman, который в настоящее время находится в Красном море, а также истребителями ВВС США. Эти атаки были наступательными авиаударами по ИГ, а не оборонительными ударами беспилотников", — отмечает СМИ.
Президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет подтвердили авиаудар, заявив, что в результате атаки не пострадали мирные жители. Никаких подробностей о целях не сообщалось.
Умер бывший президент ФРГ Хорст Кёлер
Скончался бывший федеральный президент Германии Хорст Кёлер. Он умер после короткой, тяжелой болезни, сообщила канцелярия федерального президента в Берлине, пишет DW.
Фото: Harry Melchert/dpa/picture-alliance
Кёлер был впервые избран президентом Германии в 2004 году и занимал этот пост до 2010 года, когда неожиданно подал в отставку. До работы на посту главы ФРГ Хорст Кёлер возглавлял Международный валютный фонд (МВФ). В 2017 году был назначен личным посланником генсека ООН по урегулированию спора вокруг Западной Сахары. В 2019 году Хорст Кёлер оставил эту должность по состоянию здоровья.
По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, с уходом из жизни Хорста Кёлера Германия потеряла яркого, преданного своему делу политика, который на протяжении всей жизни выступал за более справедливый мир.
Белый дом заявил, что поддержит Украину в возможном решении провести выборы
Спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью агентству Reuters заявил, Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы. Уточняется, что речь идёт о президентских и парламентских выборах.
Фото: AP / Julia Demaree Nikhinson
"В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что важно, чтобы они это сделали. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться",— цитирует слова Келлога Reuters.
Источники агентства также сообщили, что Белый дом обсуждал возможность подтолкнуть Киев к проведению выборов в рамках возможного перемирия с Россией. Последние президентские выборы проходили там в 2019 году. После начала боевых действий они были отменены из-за военного положения.
Смерти от гриппа в Румынии
Органы здравоохранения Румынии бьют тревогу после того, как число случаев респираторных инфекций выросло за последние три недели, сообщает Euronews.
Фото: Vadim Ghirda/Copyright The AP
Только за одну неделю с 20 по 26 января Национальный институт общественного здравоохранения (INSP) зарегистрировал 133 600 случаев респираторных инфекций, связанных с гриппом, что более чем на 6 % больше, чем на предыдущей неделе.
На данный момент скончались 22 человека, в том числе трёхлетний ребенок. Министр здравоохранения Александру Рафила заявил, что все умершие не были привиты от гриппа.
Китай вслед за Канадой и Мексикой готовит контрмеры на пошлины США
Пекин примет ответные меры на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на товары из Китая, заявило Министерство коммерции страны на своем сайте.
"В ответ на ошибочные действия со стороны США Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для решительной защиты своих прав и интересов", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
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