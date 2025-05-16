BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Хуситы заявили об атаке по аэропорту Тель-Авива

15 мая йеменские хуситы из движения "Ансар Алла" заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. По их словам, это часть масштабной кампании против израильской агрессии и блокады Газы. Это уже вторая атака за неделю - 13 мая рейсы в Тель-Авиве были временно приостановлены.

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Иран готов подписать соглашение с США о ядерной программе

Иран заявил о готовности подписать соглашение с Дональдом Трампом по ядерной программе в обмен на полную отмену санкций. Советник верховного лидера Али Шамхани подчеркнул: Тегеран откажется от создания ядерного оружия и ликвидирует запасы высокообогащённого урана, но сохранит право на мирное обогащение и потребует международный контроль - строго в обмен на снятие всех экономических ограничений.

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В Белоруссии значительно увеличились реальные доходы населения

Реальные доходы населения Беларуси в первом квартале 2025 года выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Белстате. Основной источник доходов - зарплаты (почти 65%). Средняя зарплата в марте составила около 400000 тенге, и эксперты прогнозируют, что рост продолжится.

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Китай приостанавливает некоторые нетарифные меры против компаний США



Пекин на 90 дней приостановил действие ограничений против 17 американских компаний, включая Skydio и BRINC, обвинённых в военном сотрудничестве с Тайванем. Речь идёт о запрете на торговлю и инвестиции в КНР. Китайские власти заявили, что решение носит временный характер, но касается вопросов нацбезопасности.

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В Чехии определили даты парламентских выборов, которые могу изменить политику страны

Президент Чехии Петр Павел утвердил даты парламентских выборов — 3 и 4 октября 2025 года. Премьер-министр Петр Фиала поддержал это решение. Впервые граждане Чехии за рубежом смогут проголосовать по почте. Предвыборная кампания стартует после публикации указа в Сборнике законов.

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