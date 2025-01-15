В МИРЕ: арест президента Южной Кореи, вспышка гепатита в Голландии, смертельный алкоголь в Турции
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Президента Южной Кореи Юн Сок Ёля арестовали
Следователи арестовали президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, передает агентство Yonhap.
Напомним, управление по расследованию коррупции арестовало лидера страны в его резиденции в 10:33 по местному времени. Юн Сок Ёля доставят в правительственный комплекс в Квачхоне. Расследование начнется сразу по прибытии президента в здание правительства.
"Это беспрецедентный случай в конституционной истории, когда действующий президент был арестован следственным органом", — говорится в сообщении агентства.
Компании Google "влепили" штраф на 8 миллиардов
Московский суд признал компанию Google LLC виновной в совершении административного правонарушения, сообщает объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.
Фото: ixbt.com
"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 235 района Нагорный г. Москвы Google LLC признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания)", — говорится в сообщении.
К слову, компании назначен очередной штраф в размере 8,008 млрд рублей.
В Нидерландах минимум 12 человек заразились гепатитом из-за голубики
Минимум 12 человек заразились гепатитом A после употребления голубики в Нидерландах, сообщает новостной портал Nu.nl со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM).
Фото: НСН
В публикации отмечается, что двоим заболевшим потребовалась госпитализация. Зараженных может быть гораздо больше. Это связано с тем, что большинство людей заболевают гепатитом А в легкой форме и могут не заметить симптомы.
К слову, все заболевшие покупали замороженные ягоды в сети супермаркетов страны Albert Heijn. Вирус был обнаружен в пакетах с ягодами по 1 кг со сроком годности до 14 апреля 2026 года. Albert Heijn изъяла все такие упаковки из магазинов, а также призвала покупателей возвращать уже купленные в торговые точки. Стоимость продуктов будет возвращена даже при вскрытом пакете.
В Стамбуле 11 человек умерли из-за отравления контрафактным алкоголем
За сутки в медицинские учреждения Стамбула обратилось 38 человек с жалобами на отравление, передает агентство Anadolu.
"Из 38 человек, получавших лечение в больницах за последние 24 часа, 11 скончались", - говорится в сообщении.
Фото: Shutterstock/FOTODOM
К слову, большая часть пострадавших были иностранцами.
В секторе Газа 13 человек погибли при ударе ЦАХАЛ
Тринадцать человек погибли в результате израильского обстрела дома в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, передает палестинский телеканал Al Aqsa.
Фото: Emad El Byed / unsplash.com
"Тринадцать человек погибли, есть пострадавшие, большинство из которых серьезно ранены при обстреле самолетами оккупации дома на улице Аль-Барака в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа", — говорится в сообщении телеканала.
Куба освободит 553 заключенных в рамках сделки с США
Власти Кубы объявили об освобождении из тюрем 553 заключенных, пишет Deutche Welle.
За несколько часов до этого президент США Джо Байден уведомил Конгресс об исключении Кубы из списка стран-спонсоров терроризма, сообщается на сайте Белого дома.
"В соответствии с нашей обычной законодательной практикой мы приняли одностороннее и суверенное решение освободить 553 человека, осужденных за различные преступления", - написал он в социальной сети Х.