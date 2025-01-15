BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Президента Южной Кореи Юн Сок Ёля арестовали

Следователи арестовали президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, передает агентство Yonhap.

Напомним, управление по расследованию коррупции арестовало лидера страны в его резиденции в 10:33 по местному времени. Юн Сок Ёля доставят в правительственный комплекс в Квачхоне. Расследование начнется сразу по прибытии президента в здание правительства.

"Это беспрецедентный случай в конституционной истории, когда действующий президент был арестован следственным органом", — говорится в сообщении агентства.

Компании Google "влепили" штраф на 8 миллиардов

Московский суд признал компанию Google LLC виновной в совершении административного правонарушения, сообщает объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Фото: ixbt.com

"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 235 района Нагорный г. Москвы Google LLC признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания)", — говорится в сообщении.

К слову, компании назначен очередной штраф в размере 8,008 млрд рублей.

В Нидерландах минимум 12 человек заразились гепатитом из-за голубики

Минимум 12 человек заразились гепатитом A после употребления голубики в Нидерландах, сообщает новостной портал Nu.nl со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM).

Фото: НСН

В публикации отмечается, что двоим заболевшим потребовалась госпитализация. Зараженных может быть гораздо больше. Это связано с тем, что большинство людей заболевают гепатитом А в легкой форме и могут не заметить симптомы.

К слову, все заболевшие покупали замороженные ягоды в сети супермаркетов страны Albert Heijn. Вирус был обнаружен в пакетах с ягодами по 1 кг со сроком годности до 14 апреля 2026 года. Albert Heijn изъяла все такие упаковки из магазинов, а также призвала покупателей возвращать уже купленные в торговые точки. Стоимость продуктов будет возвращена даже при вскрытом пакете.

В Стамбуле 11 человек умерли из-за отравления контрафактным алкоголем

За сутки в медицинские учреждения Стамбула обратилось 38 человек с жалобами на отравление, передает агентство Anadolu.

"Из 38 человек, получавших лечение в больницах за последние 24 часа, 11 скончались", - говорится в сообщении.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

К слову, большая часть пострадавших были иностранцами.

В секторе Газа 13 человек погибли при ударе ЦАХАЛ

Тринадцать человек погибли в результате израильского обстрела дома в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, передает палестинский телеканал Al Aqsa.

Фото: Emad El Byed / unsplash.com

"Тринадцать человек погибли, есть пострадавшие, большинство из которых серьезно ранены при обстреле самолетами оккупации дома на улице Аль-Барака в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа", — говорится в сообщении телеканала.

Куба освободит 553 заключенных в рамках сделки с США

Власти Кубы объявили об освобождении из тюрем 553 заключенных, пишет Deutche Welle.

За несколько часов до этого президент США Джо Байден уведомил Конгресс об исключении Кубы из списка стран-спонсоров терроризма, сообщается на сайте Белого дома.