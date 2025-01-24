BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Турция возобновилa полеты в Сирию спустя 13 лет

Авиакомпания Turkish Airlines (THY) возобновила рейсы в Сирию, которые были приостановлены 1 апреля 2012 года из-за гражданской войны в этой арабской стране, передает Anadolu Ajansı.

Первый рейс TK 846 из турецкого мегаполиса в Дамаск состоялся в четверг 23 января из аэропорта Стамбул.

Многие пассажиры проявили радостные эмоции у выхода на посадку, некоторые из пассажиров держали в руках флаг сирийской революции.

Трамп рассекретил документы об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-ого президента США Джона Ф. Кеннеди в 1963 году и убийства активиста за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга в 1968 году, следует из трансляции подписания, пишет EA Daily. Фото: Florida Memory / unsplash.com "Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто", — заявил Трамп после подписания соответствующего указа. Также будут рассекречены данные об убийстве брата Джона Ф. Кеннеди сенатора и политика Роберта Кеннеди в 1968 году. Его сын Роберт Кеннеди-младший является соратником Трампа. Несмотря на то, что по закону США данные об убийстве Джона Ф. Кеннеди должны были быть рассекречены в полном объеме к 2017 году, американской разведке как Трамп, так и предыдущий президент США Джо Байден предоставили дополнительное время на оценку того, может ли рассекречивание оставшихся данных нанести ущерб интересам и международным отношениям США, отмечается в опубликованном указе. "Теперь я решил, что продолжающееся редактирование и сокрытие информации из записей, касающихся убийства президента Джона Ф. Кеннеди, не соответствует общественным интересам, и публикация этих записей давно необходима. И хотя ни один закон конгресса не предписывает публикацию информации, касающейся убийств сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего, я определил, что публикация всех записей, находящихся в распоряжении федерального правительства и относящихся к каждому из этих убийств, также соответствует общественным интересам", — заявил Трамп в указе. У правительственных органов США есть 15 дней с момента подписания указа на предоставление президенту плана по полному рассекречивании данных по убийству 35-ого президента и 45 дней на пересмотр данных и предоставление плана по публикации документов об убийствах Кинга и Роберта Кеннеди. Прокурор Международного уголовного суда запросил ордер на арест лидеров "Талибана" Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан запросил выдачу ордеров на арест лидера радикального исламистского движения "Талибан" Хайбатуллы Ахундзады и председателя Верховного суда Афганистана Абдула Хакима Хаккани, пишет DW. Есть веские основания подозревать, что они "несут уголовную ответственность за преступления против человечности в виде преследований по признаку пола", заявил прокурор в четверг, 23 января. Фото: Mohd Rasfan/AFP/Getty Images Хан отметил, что женщины и девочки, а также представители ЛГБТ в Афганистане сталкиваются с "беспрецедентными, безжалостными и непрекращающимися преследованиями со стороны талибов". Данные МУС свидетельствуют о неприемлемой ситуации женщин и девочек в Афганистане. Их лишают свободы и основных прав - права распоряжаться собственным телом, свободы передвижения, права на образование и права на частную и семейную жизнь, говорится в заявлении. Сопротивление действиям талибов жестоко подавляется ими с помощью убийств, тюремного заключения, пыток и сексуального насилия. "Эти преследования осуществлялись по крайней мере с 15 августа 2021 года и продолжается по настоящее время на всей территории Афганистана", - пояснил главный прокурор МУС. В Гааге также предупредили, что речь идет лишь о первых запросах на арест в отношении руководства талибов, за ними последуют аналогичные ходатайства в отношении других высокопоставленных членов движения "Талибан". Судьям МУС теперь предстоит рассмотреть вопрос о возможной выдаче ордеров на арест по запросу Хана. Принятие данного решения может занять несколько недель или месяцев, отмечает AFP. В случае выдачи ордеров на арест 125 государств, ратифицировавших Римский статут, будут обязаны арестовать соответствующих лиц на своей территории.

В Лондоне преступник ранил ножом пятерых человек в супермаркете

Пять человек получили ранения в результате нападения с ножом на распределительный центр одного из крупнейших супермаркетов в Лондоне, пишет EA Daily