BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Рейтинг Трампа в США упал до рекордно низких показателей

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 42%, что стало самым низким показателем с момента его возвращения в Овальный кабинет в январе этого года. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Reuters/Ipsos.

В день инаугурации Трампа рейтинг составлял 47%, через несколько недель снизился до 43%, и вот теперь достиг нового антирекорда. Для сравнения, рейтинг его предшественника, демократа Джо Байдена, в первые дни на посту достигал 55%, хотя впоследствии и не поднимался выше 42% с 2022 года. Самым низким он стал в октябре 2024 года - всего 35%.

Особую тревогу вызывает тот факт, что почти 60% опрошенных - включая треть республиканцев - считают, что при Трампе США теряют доверие на мировой арене.

Фото: Mike Segar / Reuters

Похороны Папы Римского пройдут по измененому ритуалу

Папа Римский Франциск, скончавшийся 21 апреля на 89-м году жизни, будет похоронен по особому, изменённому ритуалу, который он сам ввёл, стремясь к большей простоте и отказу от пышности. Этот понтифик, всю свою жизнь отстаивавший ценности скромности, доступности и духовной глубины, решил нарушить вековые традиции погребения главы Католической церкви.

Похороны Франциска, как отмечает Il Quotidiano, будут заметно отличаться от церемоний его предшественников. Ещё при жизни он заявлял, что прежний ритуал был чрезмерно перегружен символами и церемониями, и потому одобрил изменения в документе Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Несмотря на то что структура останется канонической, сам обряд станет проще: тело понтифика не будет выставляться на катафалке для публичного прощания, вместо двух традиционных бдений будет лишь одно, а сам он будет похоронен не в тройном гробу, как раньше (из кипариса, свинца и дуба), а в простом деревянном.

В отличие от большинства пап последних столетий, чьи тела покоятся в криптах под собором Святого Петра, Франциск заранее выразил желание быть похороненным вне Ватикана - в простой церкви, название которой пока не разглашается.

Фото: Andrew Medichini / AP Photo

В США загорелся самолет, эвакуированы более 200 человек

В международном аэропорту Орландо едва не произошла авиационная трагедия. Пассажирский лайнер Airbus A330 авиакомпании Delta Air Lines, готовившийся к рейсу в Атланту, внезапно загорелся прямо на взлётно-посадочной полосе. На борту находились более 200 человек, включая 200 пассажиров, 10 бортпроводников и двух пилотов.

Как сообщает телеканал Fox со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), возгорание произошло в районе одного из двигателей. Экипаж оперативно подал сигнал тревоги, и была запущена процедура экстренной эвакуации. Пассажирам пришлось покидать самолёт через аварийные надувные трапы, многие из них — в панике, с личными вещами в руках.

По предварительной информации, обошлось без жертв и серьёзных травм, однако несколько человек получили незначительные ушибы при эвакуации.

Фото: Bing Hui Yau / unsplash.com

Серия магнитных бурь ожидается на Земле в ближайшие дни

В ближайшие дни Землю ждёт серия магнитных бурь уровня G2, что означает среднюю, но ощутимую активность, способную повлиять как на самочувствие людей, так и на работу техники. Об этом предупредил профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Причиной всплеска активности стала крупная корональная дыра на Солнце, через которую солнечный ветер с высокой скоростью направляется в сторону Земли. "Ситуация будет очень динамичной. Согласно моим расчётам, мы ожидаем серию бурь с 22 по 23 апреля", - отметил учёный в беседе с агентством "Москва".

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Следующая церемония вручения премии "Оскар" пройдет 15 марта 2026 года

Как сообщила Академия кинематографических искусств и наук, 98-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 15 марта 2026 года. Прямая трансляция будет идти в эфире телеканала ABC с 19:00 по восточному времени.

Новый сезон обещает быть особенно интригующим - не только из-за ожесточённой борьбы за статуэтки, но и потому, что впервые официально оговорено влияние искусственного интеллекта на отбор номинантов. В заявлении Академии подчёркивается: само по себе использование ИИ при создании фильма не влияет на шансы на номинацию, но при оценке будет учитываться степень творческого участия человека. То есть, "Оскар" остаётся за людьми - по крайней мере, пока.

Фото: Global Look Press/Li Rui