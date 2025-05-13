BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Гуманитарная катастрофа в Газе: 57 детей погибли от голода

REUTERS/Mahmoud Issa

По данным ВОЗ, в результате блокады и приостановки гуманитарной помощи в секторе Газа со 2 марта от голода уже умерли 57 детей.

Почти 500 тыс палестинцев страдают от критической нехватки пищи, при этом все население региона — 2,1 миллиона человек — находится в условиях острого недоедания, болезней и угрозы смерти. Прогнозы ВОЗ указывают на то, что в ближайшие месяцы до 71 тыс детей могут столкнуться с катастрофической нехваткой продовольствия.

Трамп объявил о "полной перезагрузке" в отношениях с Китаем

Kevin Dietsch / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении новой торговой сделки с Пекином, которая, по его словам, "открывает" китайский рынок для американского бизнеса. Договоренности включают временное снижение тарифов и устранение "неденежных барьеров", но не касаются ключевых отраслей, включая авто- и фармпродукцию. Трамп подчеркнул, что США "не стремятся вредить" Китаю, а сделка укрепит взаимное экономическое партнёрство.

"Вчера мы достигли полной перезагрузки отношений с Китаем. После продуктивных переговоров в Женеве обе стороны согласились снизить тарифы, введенные после 2 апреля, до 10% на 90 дней, поскольку переговоры по крупнейшим структурным вопросам продолжаются", — сказал Трамп.

Индия и Пакистан приостановили боевые действия

Saqib Majeed / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о временной приостановке военной операции против террористической инфраструктуры Пакистана, пишет Economic Times.

В ответ Исламабад заявил о завершении своей контроперации "Баньян уль-Марсус". Несмотря на прекращение активных действий, обе стороны предупредили о готовности к ответным мерам в случае угроз суверенитету.

Премьер Нидерландов: Россия может начать новую войну в Европе

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Глава правительства Нидерландов Дик Схооф предупредил, что Россия через несколько лет может быть способна начать новую военную кампанию в Европе, особенно на севере, передает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Он призвал союзников по ЕС и НАТО усилить оборону и готовность к подобным сценариям. Это заявление прозвучало на фоне активности РФ вблизи финской границы.

Чрезвычайное положение в Триполи после убийства главы службы безопасности

Zoubeir Souissi / Reuters

В столице Ливии — Триполи — вспыхнули массовые беспорядки и вооружённые столкновения после убийства высокопоставленного чиновника Абдель Гани аль-Кикли, сообщают местные СМИ.

Власти объявили режим ЧП, приостановили занятия в школах и работу аэропорта. Миссия ООН призвала к немедленной деэскалации и защите гражданского населения.