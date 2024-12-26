Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что травят и люди заболевают пневмонией и бронхитом, не соответствует действительности и признана фейком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

"Ситуация по гриппу и ОРВИ находится на контроле. В целом по стране с начала текущего эпидсезона (с 1 октября т.г.) отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зарегистрировано порядка 400 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. В республике привито против гриппа свыше 2 млн. человек. В эпидемический сезон вирусные инфекции активно распространяются. особенно среди детей в условиях коллективов: детские сады, школы, когда родители, несмотря на недомогание отправляют детей в учреждения, тем самым увеличивая распространение вируса. Также, стоит отметить, что к развитию осложнений приводят поздние обращения за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Комитет рекомендует населению соблюдать меры профилактики: не посещать общественные места, соблюдать правила гигиены, проветривать помещения, а также оставаться внимательными к своему здоровью и здоровью своих близких, и при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью.

"Убедительно просим не распространять недостоверную информацию и призываем доверять только информации из официальных источников", - отметили в Минздраве.

Напомним, ранее врачи выявили циркуляцию коронавируса и парагриппа в Астане.