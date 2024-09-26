В Минздраве сделали заявление об изменениях работы скорой помощи

Официальный представитель Министерства здравоохранения нашей страны Айгерим Уразалиева сделала заявление в связи изменениями и дополнениями в правила оказания скорой медицинской помощи, передаёт BaigeNews.

По ее словам, позвонив по номеру 103, как и прежде, все пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова.

“В ряде СМИ опубликована неверная интерпретация содержания проекта приказа о внесении изменений в правила оказания скорой медицинской помощи. В этой связи поясняем: как и прежде, позвонив по номеру 103, все пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова”, - сказала она.

Изменения касаются бригад, которые созданы при поликлиниках в целях повышения оперативности и качества. К обслуживанию вызовов IV категории срочности в рабочее время будут привлекаться мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи.

“В вечернее и ночное время, а также в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи. Таким образом, для граждан ничего не поменяется, ни один вызов не останется без внимания, а оперативность и качество обслуживания пациентов только улучшится”, - сказала представитель Минздрава.

Напомним, что ранее на портале "Открытые НПА" Минздрав опубликовал документ с изменениями и дополнениями в работе скорой помощи.