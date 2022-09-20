В Минздраве рассказали, как отличить халатность от врачебной ошибки

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В Минздраве разъяснили некоторые нормы нового законопроекта о страховании врачей, передаёт BaigeNews.kz. Поправки в документ, предполагающие компенсацию пациенту в случае врачебной ошибки, накануне в парламенте презентовала министр здравоохранения Ажар Гиният. Планируется, что страховать своих сотрудников медорганизации будут в частных компаниях.

Директор департамента науки и человеческих ресурсов Минздрава Даулет Алдынгуров на пресс-конференции в ZOOM ответил на самые главные вопросы, касающиеся страхования врачей.

Как отличить врачебную ошибку от халатности

"Нужно понимать, что халатность может встречаться не только в здравоохранении. Здесь разграничивать очень сложно. Есть отдельная статья, которая в Уголовном кодексе закреплена - 317 - "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским и фармработником". Для пояснения скажу, что изучая международный опыт, мы поняли, что во многих развитых странах система страхования профессиональной ответственности выстроена именно на принципе "наличие умысла". То есть если медицинский работник через умысел допустил врачебную ошибку, это наказывается уголовно", - сказал Даулет Алдынгуров.

Он подчеркнул, что новая система страхования врачей не снимет с них ответственности.

"В целом по нашей модели тоже предлагается страховать именно те случаи, когда медработник, добросовестно выполняя свою работу, мог допустить ошибку в ходе трудных диагностических манипуляций, трудного лечения, индивидуальных особенностей организма, или возможно, течение заболевания было непредсказуемым. Или очень редкое заболевание, с которым не встречался медработник, возможно, наступит какая-то ошибка. Именно это должно быть застраховано. Такая ответственность должна быть застрахована. Но когда речь идёт об умысле, то здесь Уголовный Кодекс вступает в силу, и за халатность могут привлечь любого специалиста, не только медицинского работника", - заверил он.

Даулет Алдынгуров отметил, что страховка призвана не освободить от ответственности, а помочь регулировать жалобы на уровне медорганизаций. В любом случае, если пациента или родственников что-то не устроит, они могут обратиться в суд.

"Если медработник застрахован, это не значит, что ответственность с него снята, и страховка всё покроет. Сама страховка не освобождает от ответственности. И даже в случае того, что компенсация выплачена пациенту, он в гражданском порядке может обжаловать в суде в дальнейшем. Это не исключается. Врач должен понимать, что это не исключает полностью его ответственность. Она уменьшает количество жалоб и обращений в части того, что урегулировано может быть на уровне медорганизации или Комитета медфарм контроля. Но в суде всё равно должно приниматься во внимание, что пациент уже получил компенсацию. Я думаю, что судебная практика тоже будет использовать это", - сказал Даулет Алдынгуров.

Как доказать, был ли умысел?

"Во-первых, сам умысел обычно доказывается через правоохранительные органы. Наверное, какое-то следственное мероприятие силовые структуры проводят, чтобы определить - было ли специально это сделано. То есть вред нанесён через умысел, когда медработник специально, выполняя какую-то манипуляцию, или специально оставил пациента без медпомощи, тогда возникает вопрос умысла. Если он отклонился специально от стандартов. (...) Может быть заключение экспертное, что допущена жалоба пациента или его родственников и она является обоснованной. И есть основание предварительное, когда экспертиза проводится на уровне медорганизации, это может быть внутренний аудит, Комитет медицинского и фармконтроля", - сказал Даулет Алдынгуров.

Каким будет механизм выплаты страховки?

"Надо понимать, что в данный момент законопроект заходит в Мажилис. Он будет ещё рассматриваться. Как будут работать механизмы, в рабочей группе ещё будет обсуждаться. (...) Мы изучили опыт, который можно адаптировать на казахстанскаую модель - это выплаты через действующие страховые компании. Страховой взнос за своих работников вносит медорганизация. Страховая компания со своей стороны гарантирует выплаты компенсации при наступлении страхового случая. Выплаты будут оговорены в типовом догворе между медорганизацией и страховой компанией. Все подробности будут оговорены: как рассматриваться будет, в каких случаях, медиативные соглашения, в каких случаях будет использовано заключение Комитета медфарм контроля, независимой экспертизы, в каком случае будет использоваться заключение следственных органов, а также решение суда. Все эти моменты будут в типовом договоре. Документ станет основанием для выплаты пациенту или его родственникам", - сказал Даулет Алдынгуров.

Типовой договор планируют разработать единым для всех, при этом юридические службы медорганизаций и страховых компаний смогут самостоятельно прописывать определённые тонкости работы и наступления страховых случаев.

"Выплаты будут проходить через страховые компании. Никакой фонд создавать мы не предлагаем. Страховые взносы и договоры будут заключаться с действующими страховыми компаниями, многие из них уже имеют опыт работы в системе страхования здоровья и жизни. Это добровольное страхование, но определённый опыт они уже имеют. Как будет этот договр отработан, от этого зависят механизмы выплаты", - сказал Даулет Алдынгуров.

За чей счёт будут страховать врачей?

"В рамках данной модели предлагается использовать средства медорганизации, то есть практически за счёт государства. Потому что впервые система внедряется, надо определённую историю наработать. В будущем, если всё будет нормально, и система выстроится, будет уже солидарная ответственность рассматриваться. Но когда это будет, пока неизвестно. В будущем предлагается сделать, как в некоторых развитых странах. Есть опыт, например, в Европе, где страховку оплачивают полностью сами медработники. Возможно, через десятки лет и к этой системе мы придём. Но нужно понимать, что у медработника должна быть соответствующая заработная плата", - сказал спикер.

Обязательство страховать своих медработников будет касаться как государаственных так и частных клиник.

Почему нельзя использовать средства ОСМС?

Это совсем другая система страхования, подчеркнул Даулет Алдынгуров.

"ОСМС - страхование на случай болезни. Любой гражданин страны, застраховавший себя, может завтра получать медпомощь в том объёме, который предлагает система страхования. Есть ГОБМП, который гарантируется государством, как правило экстренная помощь. А есть плановая - ОСМС. А страхование профессиональной ответственности подразумевает, что нужно медработника застраховать от ошибки, которая может привести к определённому вреду здоровья пациента. И в этом случае пациент должен быть защищён определённой компенсацией, и, соответственно, наша система не оставляет пациента. Он в любом случае будет долечен", - заверил Даулет Алдынгуров.

По информации министра здравоохранения Ажар Гиният, размер страхового взноса определят с учётом степени ответственности медицинского работника. За установление инвалидности первой группы предусмотрена компенсация 800 МРП, второй — 600 МРП, третьей — 500 МРП, или более полутора миллионов тенге. За увечье, травму или иное повреждение здоровью без установления инвалидности — 300 МРП (918 900 тенге).