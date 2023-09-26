В Минздраве прокомментировали скандал с французской компанией

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала скандал, связанный с французской фирмой Conseil Sante, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее юрист этой компании обвинила казахстанское ведомство в многолетнем отказе оплачивать выполненную услугу.

"Данная французская компания действительно работала с министерством здравоохранения в рамках Всемирного банка в 2017-2018 годы. Компания оказывала консалтинговую услугу. На сегодняшний день у нас такого скандала нет. Представленные работы этой компании нуждаются в доработке.

Вы знаете, когда заказывается услуга, делаются техзадания, ставятся определённые задачи поставщику услуг. Минздрав неудовлетворён той работой, сделанной этой компанией. Нужно, чтобы компания доработала. Мы нацелены решить этот вопрос на мировом уровне. Думаю, что придём к консенсусу и доработанный документ будет рассмотрен министерством", - сказала министр.