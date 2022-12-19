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Бейбит Алибеков 19 Декабря, 14:57
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19 Декабря, 14:57
704
Фото: Бейбит Алибеков

В Минюсте опровергли слова министра о регистрации политической партии Respublica

Новая политическая партия Respubliсa официально не зарегистрирована в органах юстиции Казахстана. Заявление министра юстиции, сделанное в понедельник, 19 декабря, в кулуарах совместного заседания палат парламента о регистрации партии, опровергли в пресс-службе ведомства, передаёт BaigeNews.kz

"В СМИ опубликована информация о регистрации партии Respublica. В этой связи считаем необходимым уточнить, что организационному комитету партии Respublica 24 ноября 2022 года выдано подтверждение о поступлении уведомления о намерении создания политической партии Respublica. 3 декабря 2022 года организационным комитетом по созданию политической партии Respublica проведён учредительный съезд партии. В настоящее время министерство ожидает поступления документов оргкомитета для регистрации политической партии.

Министерство юстиции сожалеет о невольном искажении информации и приносит извинения за недостаточную проработку пресс-релиза, озвученного в кулуарах парламента", - говорится в распространённом в понедельник пресс-срелизе Минюста.

Напомним, что министр юстиции Канат Мусин сообщил о регистрации двух партий - "Байтақ" и Respubliсa. 

О создании партии Respubliсa в августе сообщил предприниматель, общественный деятель и блогер Бейбит Алибеков. Он заявлял, что партия будет следить за порядком в стране, чтобы "не допустить реванша старого Казахстана". 

О регистрации партии "Байтақ"стало известно в конце ноября.

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#политика #партии #Министерство юстиции
BaigeNews.kz
19 Декабря, 14:57
704
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