В Минюсте опровергли слова министра о регистрации политической партии Respublica

Фото: Бейбит Алибеков

Новая политическая партия Respubliсa официально не зарегистрирована в органах юстиции Казахстана. Заявление министра юстиции, сделанное в понедельник, 19 декабря, в кулуарах совместного заседания палат парламента о регистрации партии, опровергли в пресс-службе ведомства, передаёт BaigeNews.kz.

"В СМИ опубликована информация о регистрации партии Respublica. В этой связи считаем необходимым уточнить, что организационному комитету партии Respublica 24 ноября 2022 года выдано подтверждение о поступлении уведомления о намерении создания политической партии Respublica. 3 декабря 2022 года организационным комитетом по созданию политической партии Respublica проведён учредительный съезд партии. В настоящее время министерство ожидает поступления документов оргкомитета для регистрации политической партии. Министерство юстиции сожалеет о невольном искажении информации и приносит извинения за недостаточную проработку пресс-релиза, озвученного в кулуарах парламента", - говорится в распространённом в понедельник пресс-срелизе Минюста.

Напомним, что министр юстиции Канат Мусин сообщил о регистрации двух партий - "Байтақ" и Respubliсa.

О создании партии Respubliсa в августе сообщил предприниматель, общественный деятель и блогер Бейбит Алибеков. Он заявлял, что партия будет следить за порядком в стране, чтобы "не допустить реванша старого Казахстана".

О регистрации партии "Байтақ"стало известно в конце ноября.