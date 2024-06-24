В Минводы заявили об увеличении объема воды в Северном Аральском море

С начала 2024 года в Северном Аральском море начал увеличиваться объем воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

С начала 2024 года в Северное Аральское море поступил 1,1 млрд кубометр воды. Таким образом, на сегодня объем воды в Северном Арале составляет 21,4 млрд кубометров.

Ранее Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан договорились, что в поливной сезон в Северный Арал поступит 997 млн кубометров воды, а приток составит не менее 30 кубометров в секунду. Сейчас в море поступает 50 кубометров воды в секунду. Год назад приток составлял 6 кубометров в секунду.

Кроме того была завершена постройка Кокаральской плотины, которая отделила Северное Аральское море от Южного. Плотина позволила поднять уровень воды в Северном Арале.

"С момента сдачи плотины в эксплуатацию до сегодняшнего дня из реки Сырдарья в Северное Аральское море поступило 46,6 млрд кубометров воды. А за последние 7 лет в море поступило 13,3 млрд кубометров воды. В последние годы объем воды в Северном Арале снижался, однако с начала 2024 года он вновь начал расти и на сегодня достиг 21,4 млрд кубометров", – сообщила официальный представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

По данным Минводы, 75% стока реки Сырдарья формируется в Кыргызстане, 20% – в Узбекистане и 5% – у нас, в Казахстане.