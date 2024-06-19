В Минводы РК рассказали о ситуации на водохранилищах
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Все водохранилища в Казахстане работают в штатном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.
По информации ведомства, четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 91%. Все они работают в штатном режиме.
“В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 97,4%. Оба объекта работают в штатном режиме. В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 99,6%.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 88,5%. Оба объекта работают в штатном режиме”, - говорится в сообщении.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 92,6%.
“В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 91%. В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 99%. Все они работают в штатном режиме.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 88,6%. Оба объекта работают в штатном режиме”, - добавили в Минводы.
Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.
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