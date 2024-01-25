В Минтуризма сделали заявление о приостановке деятельности туроператора TEZ.KZ
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Туроператор TEZ.KZ официально обратился в Министерство о приостановке своей деятельности. Об этом рассказал и.о. председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК Нуртас Карипбаев, передаёт BaigeNews.kz.
"Туроператор TEZ.KZ объявил о приостановке своей деятельности. Данный туроператор является участником Системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма.
Данный туроператор официально обратился в Министерство о приостановке своей деятельности", - сказал Нуртас Карипбаев.
Он отметил, что при содействии министерства все туристы туроператора TEZ.KZ будут возвращены в Казахстан в срок согласно датам прилета, указанным в турпродукте.
"Эту работу мы уже начали. Сегодня 63 туриста из Китая вернуться в Казахстан. В целом 250 туристов находятся в Китае. Все они будут возвращены согласно датам прилета, которые указаны в турпродукте", - добавил он.