В Минтуризма сделали заявление о приостановке деятельности туроператора TEZ.KZ

Туроператор TEZ.KZ официально обратился в Министерство о приостановке своей деятельности. Об этом рассказал и.о. председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК Нуртас Карипбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Туроператор TEZ.KZ объявил о приостановке своей деятельности. Данный туроператор является участником Системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма. Данный туроператор официально обратился в Министерство о приостановке своей деятельности", - сказал Нуртас Карипбаев.

Он отметил, что при содействии министерства все туристы туроператора TEZ.KZ будут возвращены в Казахстан в срок согласно датам прилета, указанным в турпродукте.