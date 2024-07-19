В Минцифры сделали заявление в связи с глобальным сбоем в Microsoft
Сегодня, 14:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:59Сегодня, 14:59
152Фото: moscow-post.com
19 июля в связи с глобальным сбоем в работе операционной системы Microsoft, который вывел из строя аэропорты и IT-сервисы в ряде стран, Минцифры нашей страны выступило с заявлением, передаёт BaigeNews.
"На данный момент сбоев в работе критических инфраструктур и государственных IT-сервисов не зафиксированно. Жалобы не поступали, все системы функционируют в штатном режиме. Министерство цифрового развития следит за ситуацией", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Более миллиона тенге забыл в автобусе житель Астаны
- Разврат и убийство ребенка: казахстанец получил пожизненный срок
- Ссора из-за ревности завершилась убийством в Алматы
- Супружеская пара из Америки наказана за нарушение законодательства Казахстана
- С 25 августа процедура банкротства для граждан станет доступнее