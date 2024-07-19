В Минцифры сделали заявление в связи с глобальным сбоем в Microsoft

19 июля в связи с глобальным сбоем в работе операционной системы Microsoft, который вывел из строя аэропорты и IT-сервисы в ряде стран, Минцифры нашей страны выступило с заявлением, передаёт BaigeNews.

"На данный момент сбоев в работе критических инфраструктур и государственных IT-сервисов не зафиксированно. Жалобы не поступали, все системы функционируют в штатном режиме. Министерство цифрового развития следит за ситуацией", - говорится в сообщении.