  • 19 Июля, 16:08
  • BAIGENEWS

В Минцифры сделали заявление в связи с глобальным сбоем в Microsoft

Сегодня, 14:59
АВТОР
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moscow-post.com Сегодня, 14:59
Сегодня, 14:59
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Фото: moscow-post.com

19 июля в связи с глобальным сбоем в работе операционной системы Microsoft, который вывел из строя аэропорты и IT-сервисы в ряде стран, Минцифры нашей страны выступило с заявлением, передаёт BaigeNews.

"На данный момент сбоев в работе критических инфраструктур и государственных IT-сервисов не зафиксированно. Жалобы не поступали, все системы функционируют в штатном режиме. Министерство цифрового развития следит за ситуацией", - говорится в сообщении.

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