В Минцифры прокомментировали слухи о взломе eGov Mobile
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В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК прокомментировали рассылаемое в мессенджерах сообщение о взломе сайта ЦОНов и мобильного приложения eGov Mobile, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, эта информация не соответствует действительности.
"Портал электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile работают в штатном режиме, третьи лица не имеют доступа к данным пользователей портала и мобильного приложения. Просим пользователей не реагировать на ложные сообщения, не рассылать недостоверную, непроверенную информацию. Вся официальная информация о деятельности портала электронного правительства и приложения eGov Mobile публикуется в официальных источниках, а именно на сайтах eGov.kz и nitec.kz", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по всем возникающим вопросам о работе портала eGov.kz и мобильного приложения eGov Mobile пользователи могут обращаться на телефонный номер колл-центра 1414.
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