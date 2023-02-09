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В Минтруда посчитали фрилансеров в Казахстане
Специалисты Центра развития трудовых ресурсов Минтруда и соцзащиты населения (далее – ЦРТР) провели анализ и выяснили, сколько фрилансеров официально работали в Казахстане в 2021 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Аналитики отмечают, что оценить реальные объёмы рынка фриланс-услуг в Казахстане довольно сложно. Многие фрилансеры остаются вне поля зрения, например, выполняя проекты для иностранных компаний. Тем не менее, по прогнозам экспертов, этот рынок продолжит набирать обороты, потому что это удобно для фрилансеров и выгодно для работодателей.
Эксперты ЦРТР, проведя анализ наличия у казахстанцев обязательных пенсионных взносов при отсутствии социальных отчислений в этом же месяце от этого же работодателя, пришли к выводу, что в 2021 году в Казахстане работали фрилансерами более одного миллиона человек. При этом 78 процентов фрилансеров совмещали такую работу с наёмной занятостью.
Среднемесячная численность фрилансеров в Казахстане достигла 255,8 тысячи человек. В 2021 году 48 процентов фрилансеров работали только на одного работодателя, 18 процентов – на двоих, 10 процентов – на троих. Основная часть фрилансеров приходится на отрасли образования, торговли (по 15 процентов), а также сектор госуправления и соцобеспечения (13 процентов).
Средний доход составил 124 тысячи тенге, медианный – 65 тысяч тенге. Это свидетельствует о большом количестве лиц с небольшой суммой вознаграждения по договору. При этом наиболее высокий доход свойственен сферам профессиональной и научной деятельности (средний доход в 211 тысяч тенге и медианный – 111 тысяч тенге), горнодобывающей промышленности (209 тысяч и 149 тысяч тенге), информации и связи (188 тысяч и 93 тысячи тенге).
В отношении регионов совокупно на города Алматы, Астану и Шымкент приходится порядка 41 процента всех фрилансеров, в том числе только на Алматы – 22 процента.
"Многие организации привлекают к работе фрилансеров под конкретные проекты, что позволяет им избежать длительного процесса отбора и найма работников с определённым набором навыков. Благодаря этому бизнес сокращает издержки на персонал и инфраструктуру. Работая фрилансером, вы можете решать, когда работать, где работать, с кем работать и сколько стоит ваша работа, исходя из ваших знаний и навыков на рынке. Однако работники свободного заработка чаще всего остаются вне систем социальной защиты, в некоторой степени ограничены в трудовых правах, обычно предоставляемых в рамках традиционной занятости, таких как ежегодные отпуска, больничные, повышение квалификации и прочее", — отметила директор Департамента стратегии ЦРТР Улпан Шегенова.
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