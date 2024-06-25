В Минтруда ответили на предложение прекратить практику изъятия средств из ЕНПФ

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова прокомментировала предложение некоторых экспертов прекратить практику изъятия излишек из ЕНПФ, передаёт BaigeNews.kz.

"Данное предложение в Минтруда не поступало, по крайней мере, я его не видела. Высказываются предложения экспертов исключить возможность раннего изъятия пенсионных накоплений, потому что это влияет на адекватность пенсионных выплат в далёком будущем... Мы говорим, что эксперты правы в двух вещах - базовая пенсия должна быть адекватной, и плюс прекратить практику изъятия из ЕНПФ", - сказала Светлана Жакупова.

Объяснила она позицию ведомства сущностью казахстанской пенсионной системы.

"Она трёхуровневая. Первый уровень – это базовая пенсия. На втором - обязательные пенсионные отчисления и на третьем – добровольные пенсионные отчисления казахстанцев. Солидарную пенсию получают те казахстанцы, у которых имеется трудовой стаж до 1 января 1998 года. Но эта система, к сожалению, уже сворачивается. Основная часть молодёжи не имеет трудового стажа до 1 января 1998 года, то есть они рассчитывают на свои пенсионные накопления и на базовую пенсию. Представьте, молодой человек, в соответствии с действующим законом, изымает основную часть. И когда он подходит к пенсионному возрасту и выплатам, начинает всё получать в минимальном размере – 60% от МЗП, и плюсом получает оставленные по порогу достаточности в минимальном значении пенсионные отчисления. И если привести пример: сегодня размер выплаты по накопительной системе составляет 34 тысячи тенге. Вы считаете что это нормальная сумма? Нет, конечно... ", – сказала она.