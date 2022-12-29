В Минтруда назвали топ-25 профессий, которые будут востребованы в ближайшие восемь лет

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В центре развития трудовых ресурсов определили 25 профессий, которые будут востребованы в Казахстане в следующие восемь лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В числе самых "нужных" оказались учителя средней школы, бухгалтеры, охранники, инкассаторы и родственные профессии, а также продавцы магазинов и их помощники.

Топ профессий аналитики определяли на наиболее детализированном уровне Национального классификатора занятий. Он выглядит следующим образом:

Бухгалтеры – 92 000 человек; Охранники, инкассаторы и родственные профессии – 77 800 человек; Продавцы магазинов и их помощники – 70 200 человек; Учителя средней школы по общественным наукам – 45 200 человек; Водители и шоферы автомобилей – 45 100 человек; Средний медицинский персонал по уходу – 40 000 человек; Учителя средней школы по естественным наукам – 37 900 человек; Воспитатели в дошкольном образовании – 36 100 человек; Уборщики и прислуга в отелях и аналогичных учреждениях – 34 600 человек; Учителя начальной школы – 32 300 человек; Уборщики в офисах – 25 300 человек; Парикмахеры – 24 600 человек; Прочие учителя средней школы – 23 200 человек; Офисные служащие (общий профиль) – 22 100 человек; Торговцы на улицах и рынках – 21 700 человек; Смотрители и сторожи зданий – 20 600 человек; Прочие повара – 20 500 человек; Прочие неквалифицированные рабочие – 20 200 человек; Фермеры и рабочие по производству смешанной продукции – 19 800 человек; Фермеры и рабочие по выращиванию овощей традиционным способом – 19 600 человек; Водители грузового автомобиля – 17 800 человек; Неквалифицированные рабочие в производстве продукции сельского хозяйства – 16 600 человек; Дворники и уборщики открытых территорий – 16 500 человек; Агенты по операциям с недвижимостью и другой собственностью – 16 200 человек; Штатные юристы – 15 200 человек.

"Если смотреть на более агрегированный показатель, то можно отметить, что самыми востребованными будут: специалисты-профессионалы в области образования – 12,5 процента от всей потребности, водители и операторы подвижного оборудования – 8,2 процента, специалисты-профессионалы в сфере бизнеса и администрирования – 6,8 процента, работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности – 5,3 процента, уборщики и прислуга – 5,1 процента", – рассказал заместитель директора департамента прогнозирования ЦРТР Кайырбек Аяшев.

Он также отметил, что наименьший спрос прогнозируют в группах "Другие служащие в области администрирования", "Фермеры сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства, производящие продукцию для личного потребления", "Ремесленники, рабочие по точным (прецизионным) инструментам, полиграфии и картографии", "Сборщики и испытатели изделий" и "Охотники и рабочие по производству лесной и рыбной продукции". По прогнозу, спрос на этих специалистов до 2030 года составит около 10 500 человек.