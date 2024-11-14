В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане

В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 118,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 982,2 млрд тенге, солидарной пенсии – 2 трлн 136 млрд тенге. По состоянию на 1 ноября численность пенсионеров составляет 2 млн 421 тыс. человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 ноября 2024 года составил 131 730 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 122 тенге, базовой пенсии – 42 608 тенге", - сообщили в ведомстве.

В Минтруда напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).

"Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 105% от прожиточного минимума", - отметили в министерстве.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.