В Минтранспорта сделали заявление после крушения АН-2 в Акмолинской области
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21 июля 2024 года в 18.54 часа в Жаркаинском районе Акмолинской области при выполнении технического облета произошло крушение воздушного судна АН-2 (регистрационный номер – UPA0141) с последующим горением, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"На борту находился один пилот. Воздушное судно принадлежит ТОО "Беркут-Авиа". На месте происшествия были задействованы силы ДЧС Акмолинской области, пожар локализован, по предварительной информации жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данному инциденту Министерством транспорта РК создается комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия.
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