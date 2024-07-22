В Минтранспорта сделали заявление после крушения АН-2 в Акмолинской области

21 июля 2024 года в 18.54 часа в Жаркаинском районе Акмолинской области при выполнении технического облета произошло крушение воздушного судна АН-2 (регистрационный номер – UPA0141) с последующим горением, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На борту находился один пилот. Воздушное судно принадлежит ТОО "Беркут-Авиа". На месте происшествия были задействованы силы ДЧС Акмолинской области, пожар локализован, по предварительной информации жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данному инциденту Министерством транспорта РК создается комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия.