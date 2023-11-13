В Минтранспорта РБ объяснили причину скопления казахстанских грузовиков на границе с Литвой и Латвией

Информацию по скоплению грузовых автомобилей на белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах прокомментировали в министерстве транспорта РК, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в ведомстве, в связи с закрытием для грузовых АТС пунктов пропуска между Беларусью и Польшей основные грузопотоки в настоящее время приходятся на ПП Латвии и Литвы, пропускная способность которых не рассчитана на высокую интенсивность.

В ходе заседания казахстанско-белорусской совместной комиссии по международному автомобильному сообщению казахстанская сторона обратилась с вопросом о причинах больших очередей на границе Беларуси с Литвой и Латвией.

"Минтранспорта РБ сообщило, что данный вопрос относится к компетенции таможенных и пограничных органов страны. При этом, по имеющейся у ведомства информации, рост числа ожидающих на границе автомобилей не связан с работой контролирующих органов республики, а зависит от количества оформляемых транспортных средств таможенными органами сопредельных стран - Литвы и Латвии. Также белорусская сторона проинформировала, что контролирующими органами Латвии и Литвы усилены проверки проезжающих АТС", - говорится в сообщении.

Минтранспорта РК обращает внимание, что на указанных пунктах пропуска вместе с перевозчиками Казахстана своей очереди ожидают перевозчики Узбекистана, Кыргызстана, Турции и других стран.