В Минтранспорта отреагировали на ситуацию с пробками в Астане
Сегодня, 14:10
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Сегодня, 14:10Сегодня, 14:10
145Фото: baigenews.kz
Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров в кулуарах сената высказался о пробках в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Максат Калиакпаров заявил, что вопросы строительства дорог входит в компетенцию акиматов.
"Есть управление автомобильных дорог и пассажирского транспорта. Они это все планируют, есть ГАСК. В этом или в прошлом году было достаточно широкое обсуждение, развитие Астаны, в частности... Пробки из-за текущего ремонта дорог. Если пробки есть, значит, есть развитие. Развитие - это хорошо. Местные исполнительные органы, я думаю, на это ответят. Есть специальная организация дорожного движения, это их компетенция", - добавил он.
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