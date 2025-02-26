  • 26 Февраля, 15:31
  • BAIGENEWS

В Минторговли заверили, что во время Рамазана роста цен на продукты не будет

Сегодня, 14:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
alashorda.kz Сегодня, 14:15
Сегодня, 14:15
115
Фото: alashorda.kz

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что в период поста торговые сети традиционно проводят акции и снижают цены на востребованные продукты, такие как мясо, орехи и финики, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"Из существующей практики в такие периоды наши торговые сети проводят наоборот акции, объявляют о снижении цены, проводят разные мероприятия. Это факт. Торговые сети стремятся на этом не зарабатывать, а наоборот показывают широту души. Это же праздник добра и милосердия", - отметил министр.

Он подчеркнул, что Министерство не ожидает роста цен на продукты питания и не связывает пост с возможными ценовыми колебаниями.

Самое читаемое

Наверх