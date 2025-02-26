В Минторговли заверили, что во время Рамазана роста цен на продукты не будет
Сегодня, 14:15
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Сегодня, 14:15Сегодня, 14:15
115Фото: alashorda.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что в период поста торговые сети традиционно проводят акции и снижают цены на востребованные продукты, такие как мясо, орехи и финики, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Из существующей практики в такие периоды наши торговые сети проводят наоборот акции, объявляют о снижении цены, проводят разные мероприятия. Это факт. Торговые сети стремятся на этом не зарабатывать, а наоборот показывают широту души. Это же праздник добра и милосердия", - отметил министр.
Он подчеркнул, что Министерство не ожидает роста цен на продукты питания и не связывает пост с возможными ценовыми колебаниями.
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