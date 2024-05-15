Петиция против единого часового пояса в Казахстане: что думают в Минторговли

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев прокомментировал появившуюся в интернете петицию против единого часового пояса в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, она будет рассмотрена после её результатов.

"Совместно со всеми органами будем рассматривать. В случае достижения критической массы в 50 тысяч голосов, работа снова запускается внутри правительства, которое будет рассматривать – удовлетворить или оставить текущий часовой режим", - сказал вице-министр в кулуарах мажилиса.

Он подчеркнул, что по этому вопросу министерство придерживается официальной позиции.

"Позиция министерства не может быть озвучена. Мы придерживаемся официальной позиции, принятой министерством совместно с другими госорганами коллегиально. Поэтому мы вернёмся к этому вопросу по завершению петиции, которая, насколько я понимаю, юридически должна закончится в декабре", - сказал Кайрат Торебаев.

Напомним, что в ночь с 29 февраля на 1 марта на час назад переведены стрелки во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.