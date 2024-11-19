Министр торговли и интеграции не смог назвать продовольственные товары, которые могут подорожать к Новому году, передает BaigeNews.kz.

Такой вопрос Арману Шаккалиеву задали на брифинге после заседания правительства. Журналисты обеспокоены ростом доллара, который может повлиять на рынок. По его словам, по импортозависимым позициям, которые присутствуют на рынке, изменения могут быть. Этого в ведомстве не отрицают, сообщил министр. А вот назвать, какие продукты точно вырастут в цене, спикер не смог.

"Изменение ценового паритета в структуре товаров, конкретно, которые за доллары покупаются, оно будет происходить. Здесь никакой тайны нет. Другой вопрос, насколько и в какой пропорции, там несколько факторов. Здесь же эффект масштаба. Цена может измениться, объем закупа увеличился. Логистика будет и так далее. Это все рыночные категории. Можно дать прогноз, но поскольку мы не эксперты, мы не даем прогнозы, мы говорим о коридорах, то есть о наших задачах, которые стоят. Мы должны диверсифицировать потоки. В этой связи мы смотрим. Помните, мы говорили, что торговые маршруты изменились. Сегодня мы их заместили, можно так сказать. У нас четко выстроен закуп из Китая, это основные наши приграничные регионы, Иран и так далее. Самая главная задача - чтобы спрос был удовлетворен предложением", - ответил министр.

Примечательно, до этого вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов поделился с журналистами мнением о том, что овощи на прилавках Казахстана к Новому году дорожать не будут.