В Минспорта РК назвали важные события 2024 года
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Какие важные события ждут казахстанцев в 2024 году рассказали в Министерстве туризма и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz.
По информации ведомства, в начале нового года состоятся IV зимние Юношеские Олимпийские игры в Канвондо (Южная Корея) с 19 января по 1 февраля 2024 года, на которые в настоящее время завоеваны 30 лицензий (42 спортсмена) по пяти видам спорта (10 дисциплин).
"Главным событием этого года можно назвать летние Олимпийские игры в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа пройдут с участием более 10 тыс. спортсменов из 205 стран мира, где будут разыграны 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Национальная сборная Казахстана планирует принять участие в 20 видах спорта. На сегодня в копилке нашей страны имеются 17 лицензий (по 8 видам спорта: стрельба из лука, велошоссе, пулевая стрельба, современное пятиборье, греко-римская борьба, вольная борьба, спортивная гимнастика и бокс). Впереди порядка 90 лицензионных соревнований, где имеется возможность увеличения количества путевок", - отметили в министерстве.
Также сообщается, что важным историческим для нашей страны событием года будет – организация и проведение V Всемирных игр кочевников в нашей столице (с 8 по 14 сентября 2024 года).
"Ожидается участие делегаций из более 100 стран мира. Программа включает 20 соревновательных и 10 показательных видов спорта, по которым будет разыграно 110 комплектов медалей. Состязания пройдут по конным видам спорта, национальной борьбе, стрельбе из лука, охоте с птицами, традиционным интеллектуальным играм. В настоящее время началась подготовка национальной сборной, формируется состав команд, проводятся учебно-тренировочные мероприятия", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в Минспорта отметили, что в этом году в Астане пройдет чемпионат мира по боксу среди женщин. По словам президента федерации IBA, общий призовой фонд турнира составит 4,8 миллиона долларов. За первое место спортсмен получит 200 тысяч долларов.
"Также на ноябрь 2024 года в Астане запланирован чемпионат мира по самбо. Осенью прошлого года в 48-м чемпионате мира по самбо в Ереване приняли участие 65 стран, в общем зачёте сборная Казахстана заняла третье место с одним золотом, двумя медалями серебра и пятью бронзами", - заключили в министерстве.