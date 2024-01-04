В Минспорта РК назвали важные события 2024 года

Какие важные события ждут казахстанцев в 2024 году рассказали в Министерстве туризма и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, в начале нового года состоятся IV зимние Юношеские Олимпийские игры в Канвондо (Южная Корея) с 19 января по 1 февраля 2024 года, на которые в настоящее время завоеваны 30 лицензий (42 спортсмена) по пяти видам спорта (10 дисциплин).

"Главным событием этого года можно назвать летние Олимпийские игры в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа пройдут с участием более 10 тыс. спортсменов из 205 стран мира, где будут разыграны 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Национальная сборная Казахстана планирует принять участие в 20 видах спорта. На сегодня в копилке нашей страны имеются 17 лицензий (по 8 видам спорта: стрельба из лука, велошоссе, пулевая стрельба, современное пятиборье, греко-римская борьба, вольная борьба, спортивная гимнастика и бокс). Впереди порядка 90 лицензионных соревнований, где имеется возможность увеличения количества путевок", - отметили в министерстве.

Также сообщается, что важным историческим для нашей страны событием года будет – организация и проведение V Всемирных игр кочевников в нашей столице (с 8 по 14 сентября 2024 года).

"Ожидается участие делегаций из более 100 стран мира. Программа включает 20 соревновательных и 10 показательных видов спорта, по которым будет разыграно 110 комплектов медалей. Состязания пройдут по конным видам спорта, национальной борьбе, стрельбе из лука, охоте с птицами, традиционным интеллектуальным играм. В настоящее время началась подготовка национальной сборной, формируется состав команд, проводятся учебно-тренировочные мероприятия", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Минспорта отметили, что в этом году в Астане пройдет чемпионат мира по боксу среди женщин. По словам президента федерации IBA, общий призовой фонд турнира составит 4,8 миллиона долларов. За первое место спортсмен получит 200 тысяч долларов.