В Минсельхозе высказались о рисках нашествия саранчи в Казахстане

Вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов рассказал о том, сколько денег в этом году выделено на борьбу с саранчой, передаёт BaigeNews.kz.

"Наибольшее опасение вызывают Костанайская и Актюбинская области (по саранче – Прим. ред.). На борьбу выделено порядка восьми миллиардов тенге. Чуть больше восьми миллиардов в начале года из резерва правительства мы получили, это дополнительные деньги, ввиду того, что площадь распространения саранчи на миллион гектаров больше по сравнению с прошлым годом", - сказал Султанов.

Он объяснил это тем, что в прошлом году, из-за того, что "работа была заторможена", вредители успели отложить яйца.