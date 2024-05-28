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В Минсельхозе высказались о рисках нашествия саранчи в Казахстане

Сегодня, 21:10
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:10
Сегодня, 21:10
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Фото: pxhere.com

Вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов рассказал о том, сколько денег в этом году выделено на борьбу с саранчой, передаёт BaigeNews.kz.

"Наибольшее опасение вызывают Костанайская и Актюбинская области (по саранче – Прим. ред.). На борьбу выделено порядка восьми миллиардов тенге. Чуть больше восьми миллиардов в начале года из резерва правительства мы получили, это дополнительные деньги, ввиду того, что площадь распространения саранчи на миллион гектаров больше по сравнению с прошлым годом",  - сказал Султанов. 

Он объяснил это тем, что в прошлом году, из-за того, что "работа была заторможена", вредители успели отложить яйца.

"В этом году мы заранее подошли к решению проблемы, к началу проведения работ закупили все пестициды", - заверил спикер.

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