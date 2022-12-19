В Минсельхозе прокомментировали ограничения на экспорт подсолнечника

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В Минсельхозе высказались по поводу вызвавшего резонанс проекта приказа о вводе в действие пошлины на экспорт подсолнечника, передаёт BaigeNews.kz.

Проект документа, в котором говорится об экспортной пошлине, планируемой с начала 2023 года, находится на публичном обсуждении на портале Открытые НПА.

В министерстве заявили, что он не предусматривает ограничений на объёмы экспорта.

"Применение экспортной пошлины - это мера, позволяющая, во-первых, сохранить среднегодовой уровень объёма экспорта подсолнечника. Во-вторых, сдержать чрезмерный объём вывоза сырья из страны в условиях высокого спроса и роста цен на мировых рынках. В-третьих - содействовать развитию собственной переработки, производству и экспорту продукции с добавленной стоимостью. При этом доходы от взимания экспортной пошлины будут направлены в бюджет страны, из которого субсидируются те же сельхозтоваропроизводители", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ведомстве заверили, что до ввода в действие экспортной пошлины с отечественными производителями подсолнечного масла будут заключены меморандумы о стабилизации цен, в которых отпускная цена с завода составит 750 тенге за литр.

"Применение экспортной пошлины на подсолнечник - успешная мировая практика. В Украине экспортная пошлина в размере 23 процента была введена в 1999 году и применялась до 2012 года. Если в 2000 году валовый сбор урожая подсолнечника на Украине не превышал 3,5 миллиона тонн, то в 2021 году этот показатель достиг 16,7 миллиона тонн. Мощность переработки выросла с 2,6 миллиона тонн подсолнечника в 2000-м до 24 миллионов тонн в 2021-м. Таким образом, ввод экспортной пошлины в Украине способствовал выводу государства в крупнейшие экспортёры растительного масла в мире (50 процентов от общего мирового экспорта)", - привели пример в Минсельхозе.

В РФ с 1 июля 2021 года продлена экспортная пошлина на вывоз подсолнечника. Её размер почти удвоился, со 165 до 320 евро за тонну. По данным Масложирового союза России, производственные мощности страны способны полностью перерабатывать собранный урожай.

"Введение экспортной пошлины на вывоз подсолнечника является мерой, от которой ожидается положительный эффект не только на перерабатывающую отрасль, но и на развитие экономики страны в целом", - убеждены в Минсельхозе РК.

Сейчас никаких ограничений на экспорт подсолнечника в стране нет. Но есть положительный результат от введённых ранее ограничений.

"За 11 месяцев 2022 года производство подсолнечного масла увеличилось на 66,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Экспорт составил 204,8 тысячи тонн, что в 2,5 раза больше аналогичного периода 2021 года. Общая мощность 47 предприятий по переработке подсолнечника составляет 2,8 миллиона тонн", - отметили в Минсельхозе.

В ведомстве также напомнили, что решения по регулированию внешнеторговых потоков нашей страны принимаются на заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики. МВК – это коллегиальный орган. Все аспекты ввода экспортной пошлины обсуждались в течение 2022 года с учётом настоящего и перспективного роста объёма производства растительного масла в Казахстане, его потребления на внутреннем рынке, мировых цен на масло и сырье, объём импорта семечек подсолнечника.