  • 12 Марта, 14:22
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В Минсельхозе объяснили, почему тюлени вышли на сушу в Мангистау

Сегодня, 13:41
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 13:41
Сегодня, 13:41
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Фото: pixabay.com

Комитет рыбного хозяйства прокомментировал находку тюленей на суше в районе месторождений Каражанбас и Каламкас, передаёт BaigeNews.kz.

Как известно, в конце февраля - начале марта 2025 года зафиксировано резкое понижение температуры воздуха и воды в северной части Каспийского моря.

"В данный период преобладали ветра западного направления в сторону берега, что способствовало смещению обломков льда и их плотному прижатию к друг к другу, не оставив тюленям возможности для погружения в воду. Таким образом, взрослые особи лишились возможности питания. В свою очередь, льдины под воздействием ветра и течения воды, были смещены к побережью с находящимися на них молодыми особями. В поисках пропитания тюлени вышли на побережье в районе месторождений Каражанбас и Каламкас, так как в сложных погодных условиях потеряли ориентир на местности", говорится в сообщении.

Инспектора Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителем акимата Мангистауской области выехали в данный регион.

"Проезд на место затруднен плохими погодными условиями (снег, сильный ветер, метель). По прибытию на место будет осуществлена оценка ситуации и приняты меры по возврату заблудившихся тюленей в естественную среду обитания", - добавили в Комитете.

На ближайшие дни намечен облет региона с использованием воздушного транспорта.

Отмечается, что ситуация взята на контроль профильного ведомства Министерства сельского хозяйства РК.

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