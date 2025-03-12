В Минсельхозе объяснили, почему тюлени вышли на сушу в Мангистау
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Комитет рыбного хозяйства прокомментировал находку тюленей на суше в районе месторождений Каражанбас и Каламкас, передаёт BaigeNews.kz.
Как известно, в конце февраля - начале марта 2025 года зафиксировано резкое понижение температуры воздуха и воды в северной части Каспийского моря.
"В данный период преобладали ветра западного направления в сторону берега, что способствовало смещению обломков льда и их плотному прижатию к друг к другу, не оставив тюленям возможности для погружения в воду. Таким образом, взрослые особи лишились возможности питания. В свою очередь, льдины под воздействием ветра и течения воды, были смещены к побережью с находящимися на них молодыми особями. В поисках пропитания тюлени вышли на побережье в районе месторождений Каражанбас и Каламкас, так как в сложных погодных условиях потеряли ориентир на местности", говорится в сообщении.
Инспектора Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителем акимата Мангистауской области выехали в данный регион.
"Проезд на место затруднен плохими погодными условиями (снег, сильный ветер, метель). По прибытию на место будет осуществлена оценка ситуации и приняты меры по возврату заблудившихся тюленей в естественную среду обитания", - добавили в Комитете.
На ближайшие дни намечен облет региона с использованием воздушного транспорта.
Отмечается, что ситуация взята на контроль профильного ведомства Министерства сельского хозяйства РК.
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