Комитет рыбного хозяйства прокомментировал находку тюленей на суше в районе месторождений Каражанбас и Каламкас, передаёт BaigeNews.kz.

Как известно, в конце февраля - начале марта 2025 года зафиксировано резкое понижение температуры воздуха и воды в северной части Каспийского моря.

"В данный период преобладали ветра западного направления в сторону берега, что способствовало смещению обломков льда и их плотному прижатию к друг к другу, не оставив тюленям возможности для погружения в воду. Таким образом, взрослые особи лишились возможности питания. В свою очередь, льдины под воздействием ветра и течения воды, были смещены к побережью с находящимися на них молодыми особями. В поисках пропитания тюлени вышли на побережье в районе месторождений Каражанбас и Каламкас, так как в сложных погодных условиях потеряли ориентир на местности", говорится в сообщении.