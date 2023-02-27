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В Минобороны выступили с заявлением по поводу видео с военной техникой в соцсетях Сегодня, 20:07
259
Сегодня, 20:07
259

В Минобороны выступили с заявлением по поводу видео с военной техникой в соцсетях

В соцсетях появилась информация о якобы отправке военной техники из Казахстана в Украину. В Минобороны РК выступили с опровержением, передаёт BaigeNews.kz.

"Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Украину, не соответствует действительности. Видео является архивным. Бронетехника направлялась на плановый ремонт и в настоящее время военная техника находится на хранении", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 27 августа 2022 года введён запрет на экспорт вооружения и военной техники.

 

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#Минобороны #Украина
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:07
259
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