В Минобороны сделали заявление о казахстанских миротворцах на Голанских высотах
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Ситуация в зоне ответственности миссии ООН на Голанских высотах, где проходят службу казахстанские миротворцы, напряженная, но оценивается как стабильная. Об этом заявили в Минобороны РК, передаёт BaigeNews.kz.
"Личный состав миссии выполняет функции согласно мандату. Уполномоченные лица Сил ООН по наблюдению за разъединением поддерживают постоянный контакт с представителями как сирийской, так и израильской сторон. Принимаются необходимые меры в целях обеспечения безопасности миротворцев. Министерство обороны Республики Казахстан следит за развитием обстановки и поддерживает постоянную связь с казахстанскими военнослужащими, находящимися на Голанских высотах", — сообщили в пресс-службе ведомства.
В случае возникновения необходимости эвакуация миссии будет рассматриваться руководством ООН, по предложению командования миссии.
Между тем, в Сирии заявили о падении режима Башара Асада. Повстанцы захватили Дамаск. Глава сирийского правительства Мохаммед Гази Джаляли сообщил, что он готов передать власть мирным путём.
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