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В Минобороны сделали заявление о казахстанских миротворцах на Голанских высотах

Сегодня, 20:08
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Минобороны РК Сегодня, 20:08
Сегодня, 20:08
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Фото: Минобороны РК

Ситуация в зоне ответственности миссии ООН на Голанских высотах, где проходят службу казахстанские миротворцы, напряженная, но оценивается как стабильная. Об этом заявили в Минобороны  РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Личный состав миссии выполняет функции согласно мандату. Уполномоченные лица Сил ООН по наблюдению  за разъединением поддерживают постоянный контакт с представителями как сирийской, так и израильской сторон. Принимаются необходимые меры в целях обеспечения безопасности миротворцев. Министерство обороны Республики Казахстан следит за развитием обстановки и поддерживает постоянную связь с казахстанскими военнослужащими, находящимися на Голанских высотах", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В случае возникновения необходимости эвакуация миссии будет рассматриваться руководством ООН, по предложению командования миссии.

Между тем, в Сирии заявили о падении режима Башара Асада. Повстанцы захватили Дамаск. Глава сирийского правительства Мохаммед Гази Джаляли сообщил, что он готов передать власть мирным путём.

 

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