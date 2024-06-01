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В Минобороны предупредили казахстанцев об учениях с участием военной техники

Сегодня, 16:34
АВТОР
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Минобороны РК Сегодня, 16:34
Сегодня, 16:34
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Фото: Минобороны РК

В Министерстве обороны РК обратились к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

"В связи с началом нового периода обучения, с 3 по 6 июня будут проведены тренировки по боевой готовности подразделений Вооруженных сил РК. 
Личный состав совершит переброску на боевой технике маршем и железнодорожным транспортом на полигоны в различных регионах страны, где выполнит практические учебно-боевые задачи. Будет оценена слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученность военнослужащих, а также навыки командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями", — говорится в сообщении.

В в ведомстве также попросили пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации.

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