В Минобороны предупредили казахстанцев об учениях с участием военной техники

В Министерстве обороны РК обратились к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи с началом нового периода обучения, с 3 по 6 июня будут проведены тренировки по боевой готовности подразделений Вооруженных сил РК.

Личный состав совершит переброску на боевой технике маршем и железнодорожным транспортом на полигоны в различных регионах страны, где выполнит практические учебно-боевые задачи. Будет оценена слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученность военнослужащих, а также навыки командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями", — говорится в сообщении.

В в ведомстве также попросили пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации.