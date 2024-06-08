В Минобороны объяснили задержания призывников

В Минобороны РК прокомментировали появившиеся в СМИ и социальных сетях видео с задержаниями и принудительной доставкой молодых людей в военкоматы, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве пояснили, что призыв на срочную воинскую службу в Казахстане происходит два раза в год: весной и осенью.

"В ходе призывных кампаний в отдельных случаях наблюдаются факты несвоевременного прибытия надлежащим образом оповещенных граждан в местные органы военного управления. Одновременно учёт граждан призывного возраста затруднен тем, что многие из них не проживают по месту прописки, а при переезде не регистрируются по новому адресу проживания. В соответствии с действующим законодательством, при невозможности вручить повестку призывнику лично обеспечение его явки возлагается на органы внутренних дел. При проведении рейдов иногда граждане не подчиняются законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, оказывают сопротивление. В таких случаях сотрудники полиции уполномочены осуществить их принудительное задержание и доставку", — пояснили в Минобороны.

Уточняется, что дальнейший статус доставленного молодого человека определяет призывная комиссия. При отсутствии оснований для призыва на срочную воинскую службу его отпускают домой, а при их наличии – направляет для прохождения медицинской комиссии и проведения других мероприятий в рамках призыва.

В ведомстве также напомнили, что за уклонение от призыва на срочную воинскую службу законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.