  • 24 Ноября, 22:57
  • BAIGENEWS

В Минобороны Казахстана опровергли планы поставки военной техники в Армению

Сегодня, 22:04
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Qazcontent Сегодня, 22:04
Сегодня, 22:04
126
Фото: Qazcontent

В соцсетях появились сообщения о поставках Казахстаном военной техники в Армению. Эту информацию опровергли в Министерстве обороны РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

"Распространяемая информация о якобы имевших место поставках казахстанского вооружения в Республику Армения не соответствует действительности. Кроме того, с 2022 года в Казахстане введён запрет на экспорт вооружения и военной техники. В этой связи, просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", — сказано в официальном сообщении Минобороны РК.

Самое читаемое

Наверх