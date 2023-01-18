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В Миннауки утвердили категории для претендентов на стажировку по программе "Болашак"
В 2023 году на стажировку выделено 110 стипендий для специалистов сферы здравоохранения, культуры, спорта, туризма, агропромышленного комплекса, педагогов школ, колледжей, инженеров-техников, государственных служащих, а также работников средств массовой информации. Приём документов проводит АО "Центр международных программ".
Список приоритетных специальностей по программе "Болашак" предусматривает на этот год 162 специальности для прохождения стажировки. В перечень включены такие актуальные специальности, как "Облачные сервисы", "Космические системы и инженерия", "Гидрогеология", "Прецизионная медицина", "Тестология" и другие.
"В этом году усилены требования к претендентам для прохождения стажировок. Теперь для участия в конкурсе обязательно наличие сертификата о сдаче экзамена по иностранному языку. Это позволит качественно улучшить конкурсный отбор на присуждение стипендии "Болашак". Также претенденты на прохождение стажировки должны иметь общий стаж работы не менее трех лет, в том числе последние 12 месяцев работать по выбранной специальности. Кроме того, обязательно наличие приглашения от принимающей зарубежной организации, сертификата о сдаче экзамена по государственному языку на уровне не менее В1", — сообщила Ляззат Адилова Директор департамента международного сотрудничества МНВО РК.
Отмечается, что стипендиаты на прохождение стажировки не предоставляют в залог недвижимость. Для обеспечения исполнения обязательств достаточно предоставить двух гарантов, которыми могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, имеющие постоянный заработок в течение последних 12 месяцев.
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