В Миннауки рассказали когда будут готовы тесты на получение гражданства Казахстана

Министр науки и и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве рассказал, когда будут готовы тесты на получение или восстановление гражданства Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Вы знаете, подписаны изменения в миграционное законодательство и теперь, действительно, для получения гражданства либо его восстановления, нужно будет сдавать тест. Это нормальная практика. Такие экзамены сдают, например, в США, Германии, Канаде, Турции, России", - сказал Саясат Нурбек.

По его словам, он будет состоять из трех компонентов.

"Первое - это знание государственного языка, казахского языка, второе - основ Конституции и третье - основ истории Казахстана. Сейчас мы создаем специальную рабочую группу. Сами правила и тесты еще не разработаны. Мы будем их разрабатывать. По мере готовности можем отдельно сообщить, как это будет выглядеть. Там есть оговорки - то есть эти тесты обязаны будут сдавать лица, которые подают на гражданство. Есть оговорки по отдельному списку, которые имеют заслугу перед Казахстаном, по так называемомоу президентскому списку. Несовершеннолетние, а также люди с ограниченными возможностями будут освобождены от этого теста. Как будет готов, мы дополнительно информацию предоставим... Работа только началась. Есть оговоренные законом сроки: после вступления в силу закона, у нас есть буквально месяц - мы сейчас эту работу ускоренно ведем", - резюмировал министр.

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