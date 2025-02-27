Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал о логике предложения повысить ставку налога на добавленную стоимость до 16%. По его словам, решение основано на необходимости покрытия дефицита бюджета и обеспечения дополнительных доходов в размере более 5 триллионов тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Для расчета дополнительных налоговых поступлений использовались микроданные из базы Комитета государственных доходов, включающие сведения о 2,1 млн налогоплательщиков. Методология оценки основывалась на моделировании эффектов налоговой реформы на валовой внутренний продукт и инфляцию.

"Дополнительные поступления по НДС рассчитывались как для действующих, так и для новых налогоплательщиков. При этом анализ проводился исходя из совокупного годового дохода (СГД) и определения эффективной ставки для каждого Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД). К каждому ОКЭД применялся соответствующий порог по НДС и дифференцированные ставки", - сказал Азамат Амрин на круглом столе по обсуждению инициатив Правительства к проекту Налогового кодекса.

Для повышения точности расчетов была использована модель межотраслевого баланса, основанная на таблицах "Затраты-выпуск". Эти таблицы фиксируют межотраслевые связи и позволяют оценить влияние налоговой нагрузки на уровень цен без занижения или завышения.

Кроме того, результаты расчетов были перепроверены с помощью эконометрических моделей, входящих в систему анализа и прогнозирования Национального банка Казахстана. Это позволило получить реалистичную оценку последствий налоговой реформы и ее влияния на экономику страны.