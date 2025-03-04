В Миннацэкономики назвали возможный эффект от сокращения налоговых льгот
В ведомстве уверяют, что сокращение налоговых льгот положительно скажется на госбюджете.
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В мажилисе активно обсуждается пакет поправок к Налоговому кодексу, в том числе возможное сокращение налоговых льгот. Как пояснил вице-министр национальной экономики Арман Касенов, эта мера направлена на сокращение дефицита государственного бюджета, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Действительно, сокращение налоговых льгот – одна из мер, которая позволит сократить дефицит госбюджета. Поэтому данная мера предусмотрена и будет способствовать нормализации госфинансов", – отметил Касенов.
По его словам, по предварительным расчетам оптимизация льгот может составить порядка 800 миллиардов тенге, однако окончательные параметры пока обсуждаются.
"Цифры меняются по мере обсуждений. Насколько мне не изменяет память, последний раз я слышал, оптимизация произойдет на уровне 800 миллиардов тенге. То есть это значительная сумма. Обсуждения сейчас продолжаются. В целом бесспорно это правильное направление. Сокращать налоговые льготы необходимо. Они должны быть действительно точными, адресными, там, где это целесообразно", – добавил вице-министр.
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