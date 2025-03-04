В мажилисе активно обсуждается пакет поправок к Налоговому кодексу, в том числе возможное сокращение налоговых льгот. Как пояснил вице-министр национальной экономики Арман Касенов, эта мера направлена на сокращение дефицита государственного бюджета, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Действительно, сокращение налоговых льгот – одна из мер, которая позволит сократить дефицит госбюджета. Поэтому данная мера предусмотрена и будет способствовать нормализации госфинансов", – отметил Касенов.

По его словам, по предварительным расчетам оптимизация льгот может составить порядка 800 миллиардов тенге, однако окончательные параметры пока обсуждаются.