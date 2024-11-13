В Минкультуры разработали законопроект о дебюрократизации

Министерством культуры и информации в рамках реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2022 года "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата" разработан законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела", передаёт BaigeNews.kz.

По словам главы ведомства Аиды Балаевой, эти законопроектом вносятся изменения в девять законов, регулирующих отрасль. Законопроектом определены цели, задачи и принципы ряда законодательных актов.

"Законопроектом исключена излишняя (чрезмерная) законодательная регламентация компетенции министерства. Функции, обеспечивающие реализацию основных задач, а также связанные с внутренними процедурами деятельности государственного органа, его взаимодействия с другими госорганами, направленные на детализацию и реализацию основных положений закона, в целях оперативности будут определены в Положении госоргана. Главой государства в Послании от 1 сентября 2023 года поставлена задача создать условия и разработать государственные меры поддержки для участников креативных индустрий. Так, в рамках проекта Закона предусмотрены поправки, способствующие формированию и реализации государственной политики в области креативных индустрий (дополнена компетенция Правительства РК по определению юридического лица, оказывающее содействие развитию креативной индустрии; а также компетенция госоргана по формированию и реализации государственной политики в области креативной индустрии)", ― сказала Балаева во время своего выступления в Мажилисе.

Предлагаемый законопроект, по ее словам, прошёл тщательную экспертизу и обсуждение со всеми заинтересованными сторонами.